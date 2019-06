Alla Juve il re Sarri è nudo | lui e gli pseudo rivoluzionari che ne hanno fatto Che

Damascelli si scaglia contro il festival della cialtroneria su Guardiola Alla Juve : TuttoSport non ha novità sulla trattativa della Juve per il nuovo allenatore, ma scrive un pezzo di commento, duro, critico sul circuito di informazione che c’è stato intorno al nome del successore di Allegri. Una giostra di voci tra siti più o meno attendibili e social che hanno parlato della battaglia virtuale tra Sarri e Guardiola, passando per Pochettino. Parole, parole, parole, spinte dallo scirocco che è un vento fetido, che ti si ...

Anche per la Bbc è fatta per Sarri Alla Juve : Oggi sembra davvero il #SarriDay, o forse è solo la stAnchezza per la lunga attesa e la suggestione. Ma l’Ansa lancia un’agenzia in cui riporta la BBC, secondo l’emittente sarebbe stato raggiunto l’accordo tra Juve e Chelsea per liberare Maurzio Sarri. Per chiudere Agnelli ha accordato di versare nelle casse del club inglese 5 milioni di sterline, come supposto in questi giorni. Sarri deve solo firmare con la Juve il ...

Pedullà gongola su Twitter : è il giorno di Sarri Alla Juve - il 14 giugno : Forse è arrivato il giorno, il tanto atteso giorno dell’annuncio del nuovo allenatore della Juventus. È passato quasi un mese da quando Agnelli e Allegri in conferenza stampa raccontarono della loro separazione e fino ad oggi si è detto tutto e il contrario di tutto sul possibile successore. Stamattina Alfredo Pedullà, giornalista da sempre molto informato per tutto ciò che riguarda Maurizio Sarri, con un tweet sembra chiudere la ...

Il presidente dell'Empoli Corsi : 'Sarri Alla Juve - per Traorè mancano le firme' : Dopo Chievo Verona e Frosinone, la terza squadra a retrocedere in Serie B in questa stagione è stato l'Empoli. Retrocessione che a detta di molti è stata immeritata, in quanto la società toscana ha espresso un calcio di qualità e ha lanciato giovani davvero interessanti. A tal riguardo ha parlato a tuttomercatoweb.com il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, che si è soffermato sulla delusione per la retrocessione, ma anche sul mercato che ...

Bucchioni : “Tutto fatto per Sarri Alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez : Bucchioni: “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez” Bucchioni: “Tutto fatto per Sarri alla Juve. A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez”. Grandi manovre, quindi, in Serie A. L’ex tecnico del Napoli, siederà sulla panchina bianconera, mentre il Napoli prova il colpo grosso con l’attaccante del Real Madrid. Ne parla Enzo Bucchioni nel suo editoriale per ...

Di Marzio : «Sarri Alla Juve - ci siamo. Con lui Martusciello» : Gianluca Di Marzio ha aperto la puntata dello speciale calciomercato di Sky Sport con la notizia – non originale in verità – che Maurizio sta per diventare il nuovo allenatore della Juventus. Di Marzio ha detto che c’è stato un incontro a Londra tra Paratici e la Granovskaia. Che tra le parti è stata raggiunta un’intesa di massima. L’indennizzo chiesto dai Blues è di poco conto. Proprio il ds bianconero ieri era a ...

Sarri ad un passo dAlla Juve : intanto ci sono i nuovi nomi sul mercato come Pogba : La Juventus, attraverso il suo direttore sportivo Fabio Paratici, sta cercando di provare a chiudere la trattativa sul tecnico del Chelsea Maurizio Sarri. Proprio per questo nella giornata di ieri lo stesso è volato a Londra per iniziare ad intavolare una trattativa finale con il braccio destro di Roman Abramovic, patron del club, ossia la plenipotenziaria dei Blues Marina Granovskaia. Destinazione Stamford Bridge, e trattativa anche per ...

Pep Guardiola Alla Juventus - la frase raggelante : "Se il Manchester City non mi caccia..." : Mai un allenatore è stato così cercato, mai un allenatore è stato così bramato. Pep Gaurdiola è l' oggetto del desiderio dei tifosi juventini, ma una volta per tutte i sostenitori bianconeri dovranno farsene una ragione: il tecnico spagnolo non ha nessuna intenzione di muoversi dal Manchester City.

Mercato Juventus - la nuova mezz’ala arriva dAlla Francia : Paratici ha incontrato il club! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di Mercato. Secondo quanto rivelato dai colleghi di “Sky Sport”, Paratici avrebbe incontrato il Lione per parlare di Ndombele. Il centrocampista francese, rappresenterebbe la prima alternativa a Pogba o Milinkovic Savic. Il Lione valuta il giocatore circa 70 milioni […] More

Secondo Guelpa de 'Il Giornale' - 'per Guardiola Alla Juventus siamo ai dettagli' : L'attesa principale della Juventus e dei suoi tifosi è l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. In settimana potrebbe esserci l'annuncio, con la maggior dei media sportivi che sostengono l'arrivo di Maurizio Sarri in bianconero. Come al solito non mancano altre notizie che vanno controcorrente, come quella lanciata, per l'ennesima volta, dal noto giornalista de 'Il Giornale' Luigi Guelpa. Lo stesso sostiene da diversi mesi che il vero ...

Per Mario Mattioli Guardiola è ad un passo dAlla Juve : La Juventus, dopo aver salutato Massimiliano Allegri, è rimasta con la casella vuota nella sezione relativa alla panchina. In questi giorni la questione è divenuta un vero e proprio rompicapo. In lizza secondo le varie fonti di mercato sono rimasti due nomi: Sarri e Guardiola. Sono nati cosi due schieramenti: i sarriani e i Guardiolani, se così possiamo definirli. In queste ore sono arrivate nuove rivelazioni circa il prossimo ingaggio di Pep ...

Cristiano Ronaldo ha invitato De Ligt Alla Juve : Domenica 9 giugno si è disputata la finale di Nations League, che ha visto scontrarsi Portogallo ed Olanda, con la nazionale lusitana che ha trionfato grazie ad un gol di Gonzalo Guedes. Il match ha visto protagonista Cristiano Ronaldo, come al solito è il trascinatore del 'suo' Portogallo. Nella difesa olandese ha giocato un obiettivo di mercato della Juventus, De Ligt dell'Ajax, che ha dichiarato che a fine partita il portoghese si sia ...

Pedullà : Sarri Alla Juve non è mai stato in discussione : Alfredo Padullà scrive ancora di Sarri alla Juve sul Corriere dello Sport, e lo fa per fugare ogni dubbio di chi ancora parla e spera che ci siano altre trattative in gioco e altre risposte da attendere. Non ce ne sono. La strada è una e porta a Maurizio Sarri. Entro domani, specifica il giornalista, sarà tutto definito. La Juve non ha fretta perché ha già un accordo sia con il calciatore che con il Chelsea che però è alla ricerca di un ...

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS?/ Rumors dAlla Francia : 'Rifiutati 20 mln l'anno' : GUARDIOLA nuovo ALLENATORE JUVENTUS? Ultime indiscrezioni di Eurosport Francia, Pep avrebbe rifiutato un'offerta di Agnelli da 20 milioni d'ingaggio