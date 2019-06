A 13 anni nuda sulla chat di classe

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Paola Fucilieri Foto hard diffuse su WhatsApp: le compagne allertano le docenti Milano - «Un'adolescente con problemi di alternanza, in parole povere bipolare. Dobbiamo tutelarla il più possibile affinché non finisca per commettere delle sciocchezze qualora queste foto e i video siano stati fatti girare sul web. Oltre naturalmente a individuare chi la ha prodotti e diffusi». Da quel poco che trapela dalla questura di Pavia ci sarebbe una vera e propria patologia - trascurata o non riconosciuta dalla famiglia d'origine, i tempi sono ancora prematuri per stabilirlo - dietro la brutta vicenda della 13enne apparsadi Whatsapp della suasemie in atteggiamenti intimi con altri coetanei che frequentano la medesima scuola. La notizia, apparsa ieri in esclusiva sulle pagine del quotidiano La Provincia Pavese, riguarda appunto una scuola media della zona. A ...

