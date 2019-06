Samsung Galaxy Tab S5 | con Snapdragon 855 e S-Pen | è atteso per agosto

Samsung brevetta nuove soluzioni per Galaxy Fold e pensa al primo chipset con 5G integrato : Nuovi brevetti mostrano le soluzioni adottate da Samsung per correggere i problemi di Galaxy Fold, intanto sta per arrivare il primo chipset con 5G integrato. L'articolo Samsung brevetta nuove soluzioni per Galaxy Fold e pensa al primo chipset con 5G integrato proviene da TuttoAndroid.

I numeri certificano un iniziale successo per Samsung Galaxy S10 e Facebook Watch : Diamo qualche numero! I dati di vendita di Samsung Galaxy S10 sembrano essere decisamente promettenti per il colosso sud-coreano. Anche Facebook pare soddisfatta dei numeri fatti registrare dalla piattaforma Facebook Watch. L'articolo I numeri certificano un iniziale successo per Samsung Galaxy S10 e Facebook Watch proviene da TuttoAndroid.

Samsung One UI è finalmente in rilascio anche per Galaxy Watch LTE da 46 mm : Il portafoglio di smartWatch di Samsung è stato aggiornato il mese scorso con l'ultima interfaccia One UI che rinnova l'aspetto del sistema operativo e aggiunge molte nuove funzionalità, tuttavia lo smartWatch Samsung Galaxy Watch 46 mm LTE è rimasto escluso dall'update. Ora anche questo modello sta finalmente ricevendo l'aggiornamento OTA per entrambe le versioni del firmware destinate agli Stati Uniti e all'Europa. L'articolo Samsung One UI ...

Tasso zero su volantino Mediaworld - prezzo Huawei P20 Lite giù e Samsung Galaxy a rate : Il volantino Mediaworld a Tasso zero è servito. La catena di elettronica propone nuove offerte a rate e non solo da domani 13 giugno e fino al giorno 20. Le occasioni in vetrina sono senz'altro quelle relative al Huawei P20 Lite ma anche ad un gran numero di smartphone tra attuali e ex top di gamma e pure dispositivi di fascia media. Non prevede una soluzione rateale per il suo basso costo ma il prezzo del Huawei P20 Lite è proprio degno di ...

Rilasciato XXU4CSE3 sui Samsung Galaxy S9 TIM - con patch di maggio : Questa del 12 giugno sembra essere decisamente la giornata dei Samsung Galaxy S9, non solo nell'ambito dell'ultimo aggiornamento contraddistinto dalla patch di giugno 2019, volto ad introdurre a bordo dell'ex top di gamma la Night Mode (foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione), oltre che ad un arricchimento della funzionalità Live Focus della fotocamera anteriore, in modo da regolare l'effetto sfocato dello ...

Samsung Galaxy A10 e A80 debuttano nel listino Vodafone con 30 rate mensili : Vodafone accoglie nel suo listino Samsung Galaxy A10 e Samsung Galaxy A80, i modelli "estremi" della nuova gamma A 2019 del produttore: ecco le offerte abbinabili e i prezzi di contributi iniziali e rate mensili. L'articolo Samsung Galaxy A10 e A80 debuttano nel listino Vodafone con 30 rate mensili proviene da TuttoAndroid.

I prezzi di Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e continueranno a calare velocemente secondo BankMyCell : Il calo dei prezzi dei Samsung Galaxy S10 è stato più veloce di quello di S9, ma anche degli iPhone XS/XR e continuerà in vista di marzo 2020. L'articolo I prezzi di Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e continueranno a calare velocemente secondo BankMyCell proviene da TuttoAndroid.

Vodafone propone Samsung Galaxy A50 a 7 - 99 euro al mese senza contributo iniziale : Vodafone propone ad alcuni suoi clienti l'acquisto di un Samsung Galaxy A50 in 30 rate mensili da 7,99 euro, senza alcun contributo iniziale. L'articolo Vodafone propone Samsung Galaxy A50 a 7,99 euro al mese senza contributo iniziale proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy XCover 4s : uno smartphone super resistente a 299 euro : Da Samsung arriva un nuovo smartphone corazzato adatto all’utilizzo in qualsiasi condizione ambientale

Cambia tutto per la fotocamera di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con l’aggiornamento di giugno : Cominciano ad emergere alcune novità davvero interessanti a proposito dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus per quanto riguarda l’aggiornamento di giugno. Dopo avervi fornito le prime informazioni del caso nella giornata di ieri, parlandovi appunto della prima apparizione del pacchetto software in Europa, oggi tocca concentrarsi su quelli che saranno più nello specifico gli effetti del firmware per chi intende scaricare il firmware appena sarà ...

Non ci sperate troppo - le speranze sono poche : niente porta audio da 3 - 5 mm per Samsung Galaxy Note 10 : Continuano a susseguirsi in Rete indiscrezioni secondo cui il Samsung Galaxy Note 10 non potrà contare su un ingresso jack audio da 3,5 mm L'articolo Non ci sperate troppo, le speranze sono poche: niente porta audio da 3,5 mm per Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ si aggiornano con la Modalità notturna e le patch di giugno : Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Tab S5e iniziano ad aggiornarsi con le patch di sicurezza di giugno 2019: scopriamo le novità portate dai firmware G960FXXU5CSF2, G965FXXU5CSF2 e T720XXU1ASF1. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ si aggiornano con la Modalità notturna e le patch di giugno proviene da TuttoAndroid.

Partito con anticipo il rollout di Android 9 Pie su Samsung Galaxy J7 (2017) : Nonostante Galaxy J7 (2017) non sia più freschissimo, Samsung ha avuto cura di mantenerlo aggiornato seguendo alla lettera le proprie politiche societarie L'articolo Partito con anticipo il rollout di Android 9 Pie su Samsung Galaxy J7 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e da 9 - 99 euro al mese con anticipo zero : Vodafone propone ad alcuni suoi clienti di acquistare Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e in 30 rate mensili senza anticipo, a partire da 9,99 euro al mese. L'articolo Vodafone offre Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e da 9,99 euro al mese con anticipo zero proviene da TuttoAndroid.