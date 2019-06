blogo

(Di giovedì 13 giugno 2019) Chesia in procinto di tornare in Rai è voce che circola da molte settimane (il suo nome è stato addirittura tirato in ballo anche per la direzione di Rai2 post Freccero). Nelle scorse ore TvBlog ha rivelato alcuni dettagli sul programma che riporterà sulla tv pubblica la giornalista pugliese: una trasmissione in onda dal lunedì al venerdì alle ore 10 che si occuperà di economia con un linguaggio leggero e che potrebbe titolarsi Segui i soldi! o Di tasca nostra.da settembre nella mattina di Rai 1 (Anteprima TvBlog) Segui i soldi!: le prime informazioni sul programma condotto dache dovrebbe andare in onda su Rai1 da settembre., le "" sulin Rai, lesu Facebook e la "competenza su temi economici" pubblicato su ...

SerieTvserie : Monica Setta, le 'illazioni giornalistiche' sul ritorno in Rai, le modifiche su Facebook e la 'competenza su temi e… - GalantoMassimo : Per la serie, bel clima in #Rai (occhio a Facebook e alla cronologia delle modifiche) - VMG_volpe : Palinsesti autunnali, Rai 1: in arrivo Lorella Cuccarini e Monica Setta -