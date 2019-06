ilfogliettone

(Di venerdì 14 giugno 2019)in giro per le strade di: succede nel video di "Viverele vite", il nuovo singolo diestratto dall'album "Diari Aperti" (certificato Disco di Platino), che regala, in questa versione, un duetto esplosivo tra i due fuoriclasse della musica italiana. Il brano è in cima alle classifiche radiofoniche di queste settimane e arriva dopo i successi straordinari dei primi due singoli di, "Se piovesse il tuo nome" - certificato Doppio Platino e al n.1 della classifica Earone per 9 settimane - e "Anche Fragile" - certificato Disco di Platino.Diretto da YouNuts!, alias Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, il video di "Viverele vite" vedein giro inper le strade di, scherzare in una delle classiche osterie della capitale e divertirsi tra i vicoli e i parchi di Trastevere e Garbatella. Tutto tra immagini in 'stile ...

elisatoffoli : Elisa x Carl Brave 'Vivere Tutte Le Vite' - Il Video Fuori ora su @AppleMusic ???? - ilfogliettone : Elisa e Carl Brave in vespa per Roma in 'Vivere tutte le vite' - - HarmonYa_ : RT @DottOlivieri: @HarmonYa_ 'Vedere ogni limite farsi più sottile Sempre più deboli le mie paure Non lasciarmi sfuggire neanche una foglia… -