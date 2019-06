Calcio femminile | Mondiali e vergogna nascosta | quanto guadagnano le donne in confronto

LIVE Australia-Brasile Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia spettatrice molto interessata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Australia-Brasile, match valido per il gruppo C dei Mondiali di calcio femminile. A Montpellier, verdeoro e aussie si affronteranno in un match con l’Italia molto interessata, il cui esito potrebbe dare una definizione ancor più chiara del raggruppamento. Le brasiliane, vincitrici del primo incontro contro la Giamaica, per merito di una ...

Calcio femminile - Usa-Thailandia 13 a 0 : umiliazione o correttezza sportiva? : «Eccessivo». «Non si può avercela con qualcuno perché celebra una vittoria». «Sì, è stata una vittoria, ma avrebbero potuto festeggiare di meno». «13 a 0 è la vittoria più ampia in un mondiale femminile giusto festeggiare perché sono il meglio del meglio». «Perché mai celebrare dopo il sesto gol quando nel basta uno più degli avversari per vincere?». Queste sono le voci raccolte dalla BBC a commento della straripante vittoria degli Stati Uniti ...

RISULTATI MONDIALI DI Calcio femminile 2019/ Diretta gol : il cammino di avvicinamento : RISULTATI MONDIALI di CALCIO FEMMINILE 2019: le classifiche dei gironi e la Diretta gol live score delle partite. Oggi venerdì 14 giugno altri tre match.

Dai Mondiali di Calcio femminile ai motori : il calendario di tutti gli eventi sportivi di giugno : Un’estate ricca di sport: tutti eventi imperdibili del mese di giugno L’estate è finalmente arrivata, dopo tanta sofferenza il freddo, che ha ingrigito anche le ultime giornata di maggio, ha lasciato spazio al caldo, che spingerà tutti gli amanti della bella stagione ad andare al mare e trascorrere rilassanti giornate con amici e parenti. Dovranno soffrire un po’ di più i lavoratori, che dovranno attendere le ferie per ...

Mondiali Calcio femminile – Megan Rapinoe non canta l’inno americano - è polemica : “il mio ‘vaffa’ a Donald Trump” : La protesta di Megan Rapinoe: niente inno per l’attaccante statunitense per manifestare contro il suo presidente Donald Trump I Mondiali di calcio femminile stanno riscuotendo tanto successo e attirando sempre più spettatori. L’esordio delle azzurre ha entusiasmato l’Italia intera, con la splendida vittoria sull’Australia per 2-1, ma sono anche episodi extracalcistici a fare clamore ed incuriosire la gente. Tra le ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : azzurre spettatrici interessate della sfida tra Australia e Brasile - Cina e Sudafrica si giocano il terzo posto : I Mondiali di Calcio femminile proseguono quest’oggi con altre due partite della seconda giornata della fase a gironi che vedranno coinvolte squadre del Gruppo B e del Gruppo C. La prima sfida odierna si giocherà allo “Stade de la Mosson” di Montpellier alle ore 18.00 ed interesserà molto da vicino anche l’Italia, dato che scenderanno in campo Australia e Brasile per un incontro fondamentale ai fini della classifica del ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Giamaica. Come vederla in tv gratis e in chiaro. Orario e programma : Second impegno per la Nazionale italiana di Calcio femminile, che domani, venerdì 14 giugno, sarà opposta alla Giamaica nella seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali: alle ore 18.00 si affronteranno le azzurre, vittoriose all’esordio per 2-1 contro l’Australia, e le centroamericane, sconfitte per 0-3 dal Brasile. Italia-Giamaica verrà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali ed in chiaro su ...

Australia-Brasile Calcio femminile - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : I Mondiali di calcio femminile 2019 sono ormai entrati nel vivo, e quest’oggi vivrà due sfide molto importanti, dove spicca sicuramente il big match del gruppo C tra Australia e Brasile. Le Matildas, dopo il ko contro l’Italia al photofinish con il gol allo scadere di Barbara Bonansea, cercano il riscatto contro le Carioca, capaci invece di conquistare il successo all’esordio contro la Giamaica per 3-0, a seguito della ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (giovedì 13 giugno). Come vederle in tv e streaming : Due le gare odierne in programma per quanto concerne i Mondiali di Calcio femminile, e nella prima di queste l’Italia sarà spettatrice molto interessata, dato che si affronteranno alle ore 18.00, nella gara valida per il Gruppo C l’Australia, sconfitta all’esordio dalle azzurre per 1-2, ed il Brasile, vittorioso per 3-0 sulla Giamaica nel primo match. Nella seconda sfida di giornata invece, alle ore 21.00, si incontreranno, nel ...

VIDEO Francia-Norvegia 2-1 - Mondiali Calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Gauvin e Le Sommer decisive - che autogol Renard! : A Nizza la Francia si regala il secondo successo nei Mondiali 2019 di calcio femminile, sconfiggendo nella sfida del girone A la Norvegia 2-1. Le realizzazioni di Valerie Gauvin e di Eugenie Le Sommer (penalty) hanno concesso alle transalpine di imporsi in questo confronto dove la VAR ha fatto un po’ discutere sul rigore realizzato dall’attaccante del Lione. A pareggiare il conto per le scandinave era stata un’autorete ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la classifica marcatrici. Morgan domina con 5 gol - Le Sommer raggiunge a quota 2 Bonansea : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si disputano in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, le migliori 24 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo. Le giocatrici cercheranno di conquistare anche la Scarpa d’Oro riservata alla miglior bomber della rassegna iridata. Di seguito la classifica marcatrici dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. classifica MARCATRICI Mondiali Calcio femminile 2019: 5 GOL: Morgan ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Francia e Germania agli ottavi di finale : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia-Norvegia 2-1 - Gauvin e Le Sommer a segno e transalpine agli ottavi di finale : A Nizza le padrone di casa della Francia si regalano il secondo successo nei Mondiali 2019 di Calcio femminile sconfiggendo nella sfida del girone A la Norvegia 2-1. Le realizzazioni di Valerie Gauvin e di Eugenie Le Sommer (penalty) hanno permesso alle transalpine di imporsi in questo confronto dove l’applicazione della VAR ha fatto un po’ discutere sul rigore realizzato dalla n.9, attaccante del Lione. A pareggiare il conto per le ...