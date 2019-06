Allegri | ' Mi fermo un anno' C' entra Ambra Angiolini? ' Devo ritrovare la mia vita'

Allegri : “Starò fermo un anno. Mi servirà per ricaricare in vista della prossima avventura” : Intervenuto a Milano all’evento “La gestione dei leader”, l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è tornato a parlare del suo futuro: “Starò fermo un anno perché devo riprendere in mano la mia vita privata, ritrovare dopo tanti anni gli affetti della famiglia e degli amici. Quest’anno mi servirà per ricaricarmi in vista del prossimo”. Un pensiero sugli uomini chiave alla Juventus: ...

Niente panchina per Allegri - l’ex allenatore della Juventus ammette : “starò fermo un anno - vi dico perchè” : L’ex allenatore della Juventus ha confermato che non allenerà nella prossima stagione, prendendosi un anno sabbatico per ricaricarsi “Sto fermo un anno, anche perchè c’è da riprendere un po’ in mano la vita privata. Questi ultimi 16 anni sono stato in una centrifuga. Lasci un po’ andare gli affetti familiari. Mi serve quest’anno per ricaricarmi per il prossimo“. Sono le parole di Massimiliano ...