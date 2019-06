Toglie una zecca al suo gatto ma viene morsa dal parassita | donna prende la la malattia

“Togliete la stella di Antonio Conte dallo stadio della Juve” : i tifosi bianconeri lanciano una petizione dopo la firma con l’Inter : “Togliete la stella di Antonio Conte dallo Juventus Stadium”. È la petizione lanciata su change.org da un tifoso bianconero che si fa chiamare Buddy Guy Black&White e che in poche ore ha raccolto migliaia di sostenitori. Il motivo? Antonio Conte ha firmato con l’Inter e dalla prossima stagione sarà lui il nuovo allenatore della squadra milanese. Una notizia che molti juventini hanno visto come un vero e proprio ...

Omicidio-suicidio nel Pavese. Uccide una donna e si Toglie la vita : Ha ucciso una cubana di 26 anni, poi è fuggito e si è ammazzato sparandosi nelle campagne alle porte di Pavia. È questa la prima ricostruzione dei carabinieri di quanto accaduto oggi nel Pavese. Il killer che si è ucciso aveva 48 anni.La vittima è stata trovata morta in una villa di Borgarello (Pavia). La donna è stata strangolata. A ritrovare il corpo è stato un parente, preoccupato dal ...

Choc in una scuola media : docente 47enne si Toglie la vita impiccandosi in palestra : Una tragedia quella avvenuta in una scuola media di Brescia. Un docente di musica, 47enne, si è suicidato impiccandosi nella palestra dell’istituto scolastico: come riportato dal quotidiano ‘Il Giornale di Vicenza’, sarebbero stati alcuni studenti a ritrovare il corpo del povero insegnanti. docente suicida a Brescia: alunni sotto Choc Gli studenti sono sotto Choc per la tragedia: ancora non sono noti i motivi del gesto compiuto ...

Torino - dramma in Comune : una fattorina sfrattata da casa si Toglie la vita : Si sarebbe gettata dal terzo piano degli uffici del municpio finendo nel cortile interno della palazzina di piazza Palazzo di Città

Giovane chef padre di una bimba di 2 anni si Toglie la vita : “Era vittima di cyberbullismo” : Kenny Gregg, Giovane papà dell’Irlanda del Nord, si è tolto la vita all’inizio di gennaio. Sua madre lo ha trovato morto nel letto. La sorella di 25 anni ha lanciato una petizione in rete nella speranza di convincere il governo a fare di più per fermare il fenomeno del bullismo sui social media.

Bari - follia a Japigia : motociclista investe una donna - Toglie la targa e scappa : Un brutto fatto di cronaca si è verificato questa mattina a Bari, precisamente al quartiere Japigia, in via Oberdan, dove un motociclista ha investito una donna di 44 anni, la quale stava facendo jogging. Secondo quanto riporta la stampa locale, il pirata della strada invece di prestare soccorso alla malcapitata, si è disfatto della targa del motoveicolo, questo in modo da non essere riconosciuto, e poi è fuggito, facendo perdere le sue tracce. ...

Cattelan prepara pasta al tonno con Locatelli : 'Mi Toglieranno una stella' : "Mai chiedere di mettere il formaggio sul pesce": è la regola aurea della cucina che Alessandro Cattelan ha recitato davanti allo chef stellato Giorgio Locatelli, prima di sottoporlo a uno "scerzo ...

Il Venezuela Toglie l'immunità a 7 deputati - l'ambasciata d'Italia accoglie una di loro : Mariela Magallanes è accusata di aver partecipato al fallito colpo di Stato dello scorso 30 aprile. Per lei è in corso il...