Scontro tra scooter e cavallo | muore motociclista a Tor di Valle

Incidenti : Scontro su A21 tra auto e Tir - morti genitori ma salvo bimbo di 6 mesi : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - Incidente mortale sull'autostrada A21 all'altezza di Voghera (Pavia) dove un uomo e una donna sono morti sul colpo, illeso il loro neonato di sei mesi. L'auto su cui viaggiavano, intorno alle 3 della notte scorsa, si è schiantata contro il rimorchio di un Tir. Per i gen

Triestina-Pisa - paura per Malomo : Scontro violentissimo con la testa - trasportato in ospedale : Si sta giocando il ritorno della finale di playoff del campionato di Serie C, in campo Triestina e Pisa per la partita di ritorno che vale la promozione nel campionato di Serie B. Vantaggio per il Pisa grazie alla rete messa a segno da Masucci ma grande paura per il calciatore Malomo: al 30′ impatto violentissimo con la testa con l’avversario Masucci, niente di grave per l’autore del gol mentre per il calciatore della ...

Pd - nuovo Scontro tra Renzi e Letta : "Andò a casa perché il Paese era fermo". "Volti pagina" : La stoccata del senatore a 'La Repubblica delle Idee', poi la replica indispettita di Letta: "Gli do un consiglio: guardi...

Pomeriggio 5 : nuovo Scontro tra Valentina Vignali e Francesca Cipriani : Valentina Vignali contro la Cipriani: botta e risposta al veleno a Pomeriggio Cinque Valentina Vignali, in passato, ha più volte criticato Francesca Cipriani per essersi rifatta il seno ben 7 volte. E questa critica l’ha fatto anche settimane fa nella casa più spiata dagli italiani, facendo andare su tutte le furie quest’ultima. E le due oggi si sono rincontrate a Pomeriggio 5 per confrontarsi su questa faccenda. Confronto davvero ...

Collisione sfiorata tra navi da guerra Russia-Usa : Scontro evitato per pochi metri : Un incrociatore missilistico americano e un cacciatorpediniere russo hanno rischiato la Collisione nel Mar Cinese Orientale. Le due parti si sono subito accusate a vicenda di aver condotto azioni non sicure e di essere state costrette a compiere operazioni di emergenza per evitare la Collisione.Continua a leggere

Dubai - pullman contro cartello stradale : 17 morti/ Scontro fatale ad Al Rashidiya : Dubai, pullman contro cartello stradale presso lo svincolo per Al Rashidiya: 17 i morti, cinque le persone ferite. Tutti i dettagli

Ravenna - Scontro frontale tra auto e camion : muoiono due giovani - un terzo è grave : La tragedia sulla Strada Statale 16 Adriatica, nel territorio del comune di Cervia. Le due vittime sono un 30enne che era alla guida della vettura e un 26enne che era sui sedili posteriori. Estratto vivo e immediatamente soccorso invece l'altro ragazzo coinvolto, un 27enne che viaggiava sul sedile passeggero della stessa auto.Continua a leggere

Tragedia sull’Autostrada del Sole. Scontro tra auto e Tir : muoiono tre donne : Sono tre donne residenti a Sassuolo, nel Modenese, le vittime dell'incidente avvenuto poco prima delle 18 sull'A1, nella zona di Crespellano. un quarta è rimasta ferita. autostrada chiusa e poi riaperta, lunghe code tra Modena e Bologna.Continua a leggere

È Scontro sul San Paolo tra De Luca e de Magistris : I lavori allo Stadio San Paolo in vista dell’Universiade proseguono senza sosta. Anche di notte. La pista di atletica è completa, i sediolini sono ancora da sistemare. Ma sullo Stadio si scatena la polemica tra il sindaco Luigi de Magistris e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Ieri il sindaco ha accusato la regione di essere “incapace di usare in maniera corretta la spesa pubblica” e ha elogiato invece la ...

The voice - Scontro tra Gigi D’Alessio ed Elettra Lamborghini : “Non è The Follower” - : Luana Rosato scontro tra Gigi D'Alessio ed Elettra Lamborghini durante la finale di The voice of Italy 2019: la vittoria di Carmen Pierri su Miriam Ayaba non ha convinto la cantante La finale di The voice of Italy si è conclusa con la vittoria di Carmen Pierri del team Gigi D'Alessio e, nonostante la puntata sia stata animata da buona musica, non sono mancati piccoli scontri tra i giudici. Protagonisti di un battibecco dovuto ...

GF16 : Scontro Fisico tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio! : Violenta lite al Grande Fratello tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Tra i due c’è stato anche un contatto Fisico molto violento. Ecco cosa è successo durante la notte al GF 16! Gli spettatori del Grande Fratello hanno assistito, durante l’ultima diretta, ad una litigata epocale tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Fattore scatenante della lite? La presunta gelosia di Francesca nei confronti di Taylor Mega, ospite temporaneo ...

Scontro tra navi a Venezia - indagati pilota e comandante della nave : Crociera annullata e biglietti rimborsati. La MSC Cruises conferma che il "comandante della MSC Opera e il DPA (Designated Person Ashore) sono stati consegnati gli avvisi di garanzia e la relativa iscrizione nel Registro degli indagati della Procura della Repubblica di Venezia". La procura ha anche messo sotto sequestro i sistemi di movimento "Opera": oltre alla scatola nera, sotto "indagine" c'è tutto il sistema di controllo dal timone ...

Scontro navi a Venezia : “Se l’evento è assurdo il trauma è più intenso” : Un evento inatteso e ‘assurdo’, anche se non ha conseguenze drammatiche, può creare un trauma più intenso rispetto ad uno con più effetti negativi ma considerato possibile. Per questo la spettacolare e spaventosa scena della nave da crociera che avanza verso Venezia senza controllo “può lasciare segni di stress post traumatico nelle persone che lo hanno vissuto in diretta”. Ne è convinta Isabel Fernandez, psicoterapeuta e ...

Grande Fratello - Scontro tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : "Mi ha rotto i cogl***i!" : L'attacco della De Andrè: Adesso che ha la certezza di andare alla finale, si lascia andare a reazioni più istintive".