Salvini vuole fare un nuovo condono

Conte (LeU) vs Salvini : “Vuole schedare i giudici?”. “Stupito che si possa amministrare giustizia se si è schierati” : “Invito questo giudice a candidarsi alle prossime elezioni per cambiare le leggi che non condivide” aveva detto Matteo Salvini riferendosi alla giudice Luciana Breggia rea, secondo il ministro dell’Interno, di essersi “opposta” alle politiche del governo in materia di sicurezza (una sentenza della magistrata del Tribunale di Firenza aveva escluso il Viminale dal giudizio sull’iscrizione anagrafica di un ...

Cassette di sicurezza - perché Salvini vuole la “pace fiscale” Cosa sono - quanto costano : Il governo vuole far «emergere» il contante nascosto nelle Cassette di sicurezza: circa 200 miliardi in un milione e mezzo di contenitori segreti. L’idea di un condono sui contanti non è nuova: una prima ipotesi risale al 2016 con il governo Renzi. I numeri del procuratore Greco

Come Matteo Salvini vuole incassare con un condono sulle cassette di sicurezza degli italiani : Tassa, patrimoniale o maxi-condono: cosa il governo voglia fare con le cassette di sicurezza è ancora poco chiaro. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha prima parlato di imposta e poi di pace fiscale. Il M5s si dice contrario a qualunque ipotesi. Il Pd parla del rischio di "riciclaggio di Stato". Come stanno realmente le cose?Continua a leggere

Governo - Conte : “Procedura va evitata”. E si difende : “Salvini e Di Maio? Nessuno vuole dettarmi agenda - fiducia ritrovata” : “Io sotto assalto di Salvini e Di Maio su conti, Ue e tasse? Mi vogliono dettare l’agenda? No, non è stato questo l’atteggiamento, né questo il clima. Nessuno mi vuole mettere in un angolo, sono lo stesso che a dicembre ha evitato la procedura di infrazione al Paese salvaguardando le misure di protezione sociale, quota 100 e reddito di cittadinanza. Non ho cambiato filosofia”. A rivendicarlo il presidente del ...

Salvini diserta i vertici europei sui migranti (e vuole mandarli in Vaticano) : Il capo della Lega ha saltato sei riunioni su sette dei ministri Ue degli Interni, vertici importanti in cui si parla di...

Alessandro Di Battista - Luigi Di Maio provoca Matteo Salvini : rimpasto - lo vuole portare al governo : Non lo fa certamente per bontà d'animo né per generosità,ma Luigi Di Maio vuole imbarcare Alessandro Di Battista nel rimpasto di governo per salvare la sua poltrona. L'obiettivo del vicepremier grillino infatti è che il governo duri. Possibilmente per tutta la legislatura. E questo a costo di regala

Più che velocizzare i cantieri - Salvini vuole soddisfare i “suoi” sindaci : Roma. Siccome l’elettorato da soddisfare, ora, è quello degli imprenditori del nord, siccome la retorica sulla crescita ha soppiantato quella sulla sicurezza, le sacre frontiere da difendere sono state sostituite dai cantieri da sbloccare, ecco che serviva un nuovo slogan: “Sospendiamo il Codice deg

Otto e Mezzo - Lilli Gruber minaccia di togliere l'audio a Matteo Salvini. Lui : "Faccia come vuole - tanto..." : Scontro durissimo tra Lilli Gruber e Matteo Salvini a Otto e Mezzo su La7. Scontro ormai atteso come fosse una partita di calcio: la rivalità tra i due è debordante. E così anche nella puntata di mercoledì 5 giugno, il pubblico in attesa delle scintille non è rimasto deluso. Scintille iniziate ancor

Otto e Mezzo - Matteo Salvini sfotte Lilli Gruber a poche ore dall'ospitata : "Vuole ancora quei fiori?" : Altro comizio per un Matteo Salvini che non si ferma mai. Questa volta il ministro dell'Interno e vicepremier è impegnato in Umbria, a Foligno. E tra le varie, annuncia anche al pubblico una sua nuova ospitata a Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7, prevista per questa sera, mercoledì 5 giugno. "Stas

Di Maio al Quirinale da Mattarella : "Il governo vuole continuare" | Telefonata (e schiarita) con Salvini : Colloquio al Quirinale per fare il punto della situazione. Il vicepremier prova a spegnere le polemiche

Landini a Salvini : “Lo sa o no che pezzi interi del Paese sono in mano alla mafia? E vuole sospendere codice appalti” : “Quella a cui stiamo assistendo in queste ore – dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla chiusura dei lavori dell’assemblea ‘Lavoro, democrazia, antifascismo’ organizzata dalla Camera del Lavoro di Genova – è la dimostrazione plastica della privatizzazione della democrazia”. Il riferimento è alla conferenza stampa indetta ieri dal presidente del Consiglio: “Ma vi pare sensato – ...

“Salvini e Di Maio litigano perché nessuno vuole assumersi la responsabilità dei danni fatti” : Ospite di Tagadà su La7 il direttore Claudio Cerasa ha commentato l'attuale momento politico e le tensioni all'interno del governo. “La telefonata Salvini-Di Maio? Forse hanno sbagliato numero, forse è partita una telefonata su WhatsApp”. “Conte - ha proseguito - ha fatto il miracolo di mostrare

Matteo Salvini vuole cancellare il reddito di cittadinanza? Irritazione grillina : L’Unione Europea è pronta a chiedere a Roma una manovra bis. Il Governo per scongiurare tutto ciò deve tagliare da