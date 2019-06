Pas per i docenti delle scuole paritarie

Per Mario Mattioli Guardiola è ad un Passo dalla Juve : La Juventus, dopo aver salutato Massimiliano Allegri, è rimasta con la casella vuota nella sezione relativa alla panchina. In questi giorni la questione è divenuta un vero e proprio rompicapo. In lizza secondo le varie fonti di mercato sono rimasti due nomi: Sarri e Guardiola. Sono nati cosi due schieramenti: i sarriani e i Guardiolani, se così possiamo definirli. In queste ore sono arrivate nuove rivelazioni circa il prossimo ingaggio di Pep ...

Pesaro - la donna ‘fantasma’ ha Passato quasi 50 anni in una stanza. “Vegliata per 7 ore” : Il racconto della guardia medica intervenuta domenica scorsa ad Apecchio: Luciana Simoncelli, 59enne, sarebbe morta a mezzanotte, l’allarme però è stato dato solo al mattino dalla sorella. La donna non usciva di casa da 45 anni. "Era magrissima e sulla fronte aveva diverse ecchimosi" spiega il medico.Continua a leggere

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Bulgaria 3-0 - le azzurre non fanno sconti a Perugia. La Final Six è a un Passo : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria con un netto 3-0 (25-19; 25-23; 25-20) e ha conquistato l’ottava vittoria su dieci partite giocate nella Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte autorevolmente al PalaBarton di Perugia chiudendo la contesa in 88 minuti di gioco, il risultato sembrava scontato alla vigilia visto che le ragazze del CT Davide Mazzanti affrontavano il fanalino di coda del prestigioso torneo ...

Dall’Asia all’Italia - Passando per gli USA : “Vietato mangiare cani e gatti” : “Contro le stragi di cani e di gatti, che a milioni in Asia orientale finiscono sul piatto, sono essenziali la mobilitazione dei volontari e le pressioni sui governi dei Paesi interessati, ma anche segnali dai Parlamenti dell’Occidente”: ne è convinta l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, che oggi – insieme con Jason Pang, direttore della World Dog Alliance, arrivato ...

Pasta con melanzane peperoni e rucola : Pasta con melanzane peperoni e rucola Ingredienti 250 g di Pasta integrale biologica una melanzana media mezzo peperone giallo mezzo peperone rosso un mazzetto di rucola 20 g di parmigiano grattugiato mezzo limone olio extravergine di oliva sale Preparazione 1) Mondate, lavate e asciugate la melanzana, tagliatela a fette dello spessore di circa mezzo cm, disponetele sulla teglia del forno rivestita con carta oleata; spennellatele con mezzo ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : l’Italia soffre ma vince allo shoot-off e va agli ottavi! Sfida con la Cina decisiva per il Pass olimpico : L’Italia è agli ottavi di finale ed è ad un solo incontro dal pass olimpico per Tokyo 2020. Questo è il verdetto emesso dal primo turno della gara a squadre maschile dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco in cui gli azzurri hanno sconfitto allo shoot-off la Malesia al termine di una Sfida tesissima e al cardiopalma fino all’ultima freccia. Il terzetto italiano formato dai campioni iridati in carica Mauro Nespoli, ...

Mondiali U20 - Italia a un Passo dalla finale : a 2.50 con l’Ucraina. Gli Azzurrini sono i favoriti anche per la vittoria del Mondiale : Dopo aver battuto il Mali, l’Under 20 di Nicolato prova l’assalto alla finale, un traguardo mai raggiunto prima d’ora. L’avversaria sulla strada del trionfo è una delle rivelazioni di questo Mondiale, l’Ucraina che, come l’Italia, vanta un ruolino di 4 vittorie e un pareggio ed ha eliminato la Colombia. L’analisi dei bookmaker di Sisal Matchpoint è di una gara equilibrata, con gli Azzurrini leggermente in vantaggio a 2.50 e gli ucraini a ...

Tiro con l’arco – Mondiali di Qualificazione Olimpica : oggi primo Passo per Tokyo : Nespoli 6° e mixed team 4° dopo la prima giornata: oggi primo turno di eliminatorie a squadre per il pass Olimpico Conclusa la prima giornata dei Mondiali di ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Nespoli sesto e il mixed team quarto, sono questi i migliori risultati dell’Italia nell’arco olimpico. oggi esordio dei compound e il primo turno a squadre in vista di Tokyo 2020 Dean Alberga/ DUTCHTARGET Conclusa a ...

In distribuzione a Modica i Pass per il cimitero : Gli aventi diritto possono presentare istanza per richiedere il pass per l’accesso nell’area interna del cimitero di Contrada Piano Ceci a Modica

Marvel’s Avengers Passato al setaccio - primi dettagli su gameplay - personaggi e contenuti esclusivi : Tutti gli sguardi dei videogiocatori appassionati di fumetti erano senza dubbio concentrati sulla presentazione di Marvel's Avengers, il nuovo titolo svilupatto da Crystal Dynamics e patrocinato da Square Enix in arrivo sul mercato nel corso della prossima primavera inoltrata. L'E3 2019 del publisher nipponico è stato foriero di interessanti dettagli sul titolo, con la conferenza che ha permesso ai fan di avere un quadro piuttosto chiaro ed ...

Il Papa cita (casualmente) Fedez durante l'omelia. Al rapper non Passa inosservato - : Marina Lanzone Fedez e Papa Francesco sono i protagonisti di un episodio singolare. durante l'omelia il Santo Padre ha usato delle parole molto simili a quelle della canzone "Comunisti col Rolex". Ma è stata pura casualità Che il rapper Fedez avesse raggiunto una grande popolarità lo si sapeva già da tempo. La sua carriera è iniziata nel 2006 e da quel momento ha collezionato un successo dopo l’altro. Ma certo non potevamo immaginare ...

Passeggero scambia l’uscita d’emergenza per il bagno : l’aereo rimane bloccato a terra : Il Passeggero di un volo della Pakistan International Airlines ha aperto il portellone dell'uscita di emergenza e costretto l'aereo a un ritardo di sette ore.

Lo stress Passa da persona a cane - rilassati se non vuoi stressare il tuo amico a 4 zampe : I nostri cani si stressano se anche noi siamo stressati, gli scienziati hanno scoperto che, sul lungo periodo, il nostro livello di cortisolo, l'ormone dello stress, influenza quello del nostro cane che si allinea a noi, sia in positivo che in negativo. Vediamo insieme come gli esperti sono giunti a questa conclusione.Continua a leggere

Tiro con l’arco - ai Mondiali l’Italia conquista 7 Pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 : I Mondiali di arco paralimpico, che si sono disputati a ’s-Hertogenbosch, in Olanda, dal 3 al 9 giugno, hanno assegnato 80 dei 140 posti per le prossime Paralimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna iridata è stata la prima competizione qualificante alle Paralimpiadi ed ha segnato inoltre il via del periodo di qualificazione, che assegnerà gli altri 60 posti a disposizione. I rimanenti infatti saranno assegnati nei prossimi dodici mesi, mentre il ...