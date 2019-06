L' orrore di Alien | Isolation è in arrivo su Nintendo Switch

eurogamer

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Creative Assembly e Sega stanno portando l'disunel corso di quest'anno, riporta Engadget. Ovviamente ci saranno cambiamenti su, come la portabilità, che è un ovvio vantaggio rispetto alle versioni esistenti per console. La console di, dunque, arricchisce il suo catalogo di giochi: nella giornata di ieri, la grande N ha tenuto la sua conferenza E3 annunciando tantissimi giochi per, tra cui The Witcher 3.Leggi altro...