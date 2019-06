inmeteo

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Piogge e temporali continuano ad imperversare sulle regioni settentrionali, specialmente a ridosso dei settori alpini e prealpini. Nella notte e prime ore del mattino nuove forti precipitazioni hanno...

micheleraspa : Lombardia flagellata dal maltempo: esonda lago di Como, frane ed evacuazioni in corso fra lecchese e comasco - drubald : RT @InMeteo: NEWS: Lombardia flagellata dal maltempo: esonda lago di Como, frane ed evacuazioni in corso fra lecchese e comasco https://t.c… - InMeteo : NEWS: Lombardia flagellata dal maltempo: esonda lago di Como, frane ed evacuazioni in corso fra lecchese e comasco -