Al via Battiti Live 2019 | annunciate le 5 tappe dello show al via da Vieste il 30 giugno

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Sono ufficiali le date di, con le 5al via dal 30. L'appuntamento con Radionorba si rinnova quindi per un altra tornata di spettacoli che sono pronti ad animare l'estate rovente del Sud Italia. I concerti in piazza inizieranno il 30e continueranno per tutte le settimane successive con la data del 7a Brindisi, quella del 14 luglio a Trani, quella del 21 luglio a Gallipoli e quella del 28 luglio a Bari. Da parte del presidente di Radionorba, Matteo Montrone, c'è già grande entusiasmo per il rinnovamento di quella che è ormai una tradizione radicata negli eventi di piazza per i quali è previsto il meglio della musica italiana del momento. Queste le sue parole, pronunciate in occasione dell'annuncio delle date ufficiali diche potrebbe tornare ancora in differita su Italia1. "Diciassette ...

