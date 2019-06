Maquandolavori? 123 comizi in due mesi e i dem ironizzano sul

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) “Ma quando lavori?” chiedono i senatori del Pd a Matteo Salvini in un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dei dem. L’attacco ironico è costituito dall’elenco di tutti i Comuni che il vicepremier leghista ha visitato dal 7 aprile al 7 giugno. Sono 123 i“presentati” nel lungo filmato di 73 minuti condito dalle immagini rappresentative dei paesi visitati e dalla musica dello storico intervallo Rai.″È il Carosello di Matteo Salvini, 123lungo tutta l’Italia, il ministro è sempre in campagna elettorale e mai al Viminale, mai a difendere gli interessi degli italiani ai vertici europei. Aiutateci a ricordargli il suo lavoro, condividete la diretta sulle vostre bacheche” si legge nel post pubblicato dai senatori.

