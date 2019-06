L' eternity ring di Meghan Markle non è un' usanza solo americana | anche William lo donò a

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Marina Lanzone Da ieri i tabloid inglesi pensano di aver individuato la nuova provocazione della duchessa di Sussex: l', l'ennesima "ta" della moglie di Harry. Ma non è cosìormai ha la fama dell’"alternativa" e difficilmente riuscirà a liberarsi di questa nomea. I tabloid inglesi aspettano con ansia estrema il suo prossimo atto contrario alla corona, e se non c’è sono dispostia inventarselo. Nelle scorse ore la stampa è rimasta tanto scandalizzata dalla presenza di un anello in più all’annullare sinistro della duchessa di Sussex. Si tratta di un, una fascia in metallo prezioso e una linea continua di diamanti.lo ha indossato insieme alla fede e al più vistoso anello di fidanzamento, durante il Trooping The Colour, la parata annuale per il compleanno della regina Elisabetta. L’è stata ...

morena_faenza : RT @VanityFairIt: Provate a guardarlo bene: si chiama «eternity ring», è una fascia di diamanti che Harry le ha regalato dopo la nascita di… - VanityFairIt : Provate a guardarlo bene: si chiama «eternity ring», è una fascia di diamanti che Harry le ha regalato dopo la nasc… - enelatopalli : RT @GossipNews_it: Meghan Markle torna in pubblico a quattro settimane dal parto e al dito spunta l''eternity ring'. Ecco cos'è ??? https://… -