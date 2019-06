“La verità tra noi due” Uomini e Donne | Sossio e Ursula | cosa c’è dietro la presunta

caffeinamagazine

(Di martedì 11 giugno 2019)Bennardo eAruta, nonostante alcune dicerie che stanno girando in questi giorni sui social, sono più uniti che mai, specialmente ora che stanno aspettando la loro bambina. I fan di una delle coppie più amate del trono Over dipossono ora tirare un sospiro di sollievo. Infatti, dopo la preoccupante lettera scritta daal suo uomo, pubblicata da DiPiù, le cose sembrano essere tornate a posto.«Ami ancora me e la bimba che porto in grembo?» – scrivevaBennardo al suoAruta – «Da quando aspettiamo una bambina, sei distante, ho avuto la sensazione che ti stessi allontanando, raffreddando». Il testo aveva lasciato i fan della coppia con non poche preoccupazioni, maBennardo si è assicurata di tranquillizzare tutti.Sulle Stories di Instagram, infatti, ...

amnestyitalia : La richiesta di #veritapergiulioregeni dovrebbe essere di tutti, a prescindere dal colore politico. Troviamo grave… - CarloCalenda : A no e che sono coriandoli? Ma come si fa. La verità è che oramai siamo oltre l’analfabetismo funzionale. Qui siamo… - TizianaFerrario : non si capisce perché x la Lega di Salvini un giovane come Giulio Regeni torturato e ucciso in Egitto debba essere… -