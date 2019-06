Femminicidio a Cisterna | marito vittima l’ha uccisa con un martello

ilfogliettone

(Di martedì 11 giugno 2019) Fabio Trabacchin,di Elisa Ciotti e' stato formalmente arrestato e ha lasciato poco fa scortato dagli uomini dell'Arma la caserma dei carabinieri didi Latina dopo avere ricostruito le fasi di una notte di follia culminata con l'omicidio della moglie. La donna, 35 anni, e' stata trovata morta questa mattina dalla figlia di 10 anni che ha dato l'allarme chiamando un parente che ha poi avvisato il 118. La bambina ha infatti trovato la madre sul letto e ha riferito al parente che la donna non le rispondeva. Al loro arrivo i sanitari hanno constatato il decesso e chiamato i carabinieri.L'uomo, secondo quanto ricostruito durante l'interrogatorio, ha agito al culmine di una lite colpendo la moglie sulla testa con un. Trabacchin, in stato confusionale, ha poi preso l'auto e ha girovagato per le campagne della zona per fare poi ritorno a casa dove erano gia' ...

