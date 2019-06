Facebook non si arrende | in autunno arriverà un nuovo smart display

Garanzia Facebook - Instagram e Whatsapp su telefoni Huawei e Honor : chi non deve temere : Nella giornata di ieri, un nuovo polverone si è sollevato sulla disponibilità di Facebook, Instagram e Whatsapp su telefoni Huawei e Honor. Il nuovo caso è nato dopo le dichiarazioni del team di Facebook appunto secondo le quali le sue personali app non sarebbero state più preinstallate sui dispositivi dei due brand. Normale che la nuova posizione del social network abbia fatto scalpore ma è anche giusto chiarire la reale situazione per ...

Huawei - grana Facebook : l'app non sarà più preinstallata sui telefoni cinesi : Il boicottaggio Usa di Huawei chiama in causa anche Facebook. Il colosso di Mark Zuckerberg si adeguerà al divieto di fare affari con la società cinese, e di conseguenza tutte le sue...

Facebook non preinstallerà più le sue app sui dispositivi Huawei : (Foto: Huawei) Dopo l’inserimento di Huawei nella lista nera dei mercati negli Stati Uniti, arriva la decisione di Facebook non preinstallare le applicazioni dei proprio servizi sugli smartphone in arrivo sul territorio americano. Oltre al clamore di una decisione che, a tutti gli effetti, segue le indicazioni richieste dall’amministrazione di Donald Trump, ci sono alcuni dettagli da specificare. La decisione del colosso dei social ...

Facebook - WhatsApp e Instagram : vietate le preinstallazioni sugli smartphone Huawei non ancora prodotti : Dopo le ultime notizie positive relative a Huawei, l’annullamento delle restrizioni annunciate dall’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e il posticipo di 90 giorni dell’applicazione del decreto presidenziale, sembrava che le acque si stessero calmando. Invece Facebook ha annunciato che non consentirà più a Huawei di preinstallare sui suoi smartphone le app legate al social network, ossia Facebook, WhatsApp ...

Huawei nella lista nera Usa - Facebook non preinstallerà le sue app sui telefoni : Questa mossa del social di Mark Zuckerberg arriva dopo l'iscrizione di Huawei nella lista nera del commercio americano, che prevede il divieto per l'azienda cinese di comprare beni e servizi dalle aziende statunitensi. Ma riguarderà solo i dispositivi che in futuro arriveranno...

Facebook - WhatsApp e Instagram non saranno più preinstallate negli smartphone Huawei e HONOR : Facebook ha deciso di sospendere la preinstallazione delle proprie app sui nuovi smartphone Huawei, ma questo non impedirà agli utenti di installarle da soli. L'articolo Facebook, WhatsApp e Instagram non saranno più preinstallate negli smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Facebook non consentirà più la pre-installazione delle sue app sui nuovi telefoni Huawei : Secondo l’agenzia di stampa Reuters, Facebook non consentirà più la pre-installazione delle sue app sui nuovi telefoni Huawei, la nota azienda tecnologica cinese da mesi al centro delle attenzioni in tutto il mondo per via dei suoi legami col governo

Facebook e WhatsApp non funzionano : numerosi utenti segnalano problemi : Molti utenti online stanno lamentando di avere problemi a usare Facebook e WhatsApp, sia da browser che dalle app per smartphone. Il sito “downdetector” ha registrato un picco di segnalazioni nell’ultima ora, in particolare in nord Europa, ma anche in Italia. La piattaforma di messaggistica WhatsApp è di proprietà di Facebook. L'articolo Facebook e WhatsApp non funzionano: numerosi utenti segnalano problemi sembra essere il ...

Anche Apple e Facebook sotto esame : l’impero delle big tech non piace più : Getty Images Il nuovo corso della politica degli Stati Uniti sembra voler arginare lo strapotere delle grandi società tecnologiche. Dopo che Dipartimento di giustizia e Federal trade commission (Ftc) hanno messo sotto osservazione Amazon e Google, le autorità antitrust hanno posto la loro attenzione Anche su Facebook e Apple, per completare il quadro dei colossi tecnologici da tenere monitorati. Anche in questo caso i due organi di vigilanza si ...

Facebook ha eliminato 2 miliardi di account falsi. Ma non basta : Facebook, Menlo Park (Foto: Kim Kulish/Corbis via Getty Images) Facebook ha annunciato di aver rimosso 2,19 miliardi di account falsi tra gennaio e marzo 2019, registrando così il numero più alto di utenti falsi eliminati in un trimestre. La maggior parte dei 2 miliardi di profili fasulli sono stati rimossi in fase di creazione e di conseguenza, come sottolinea anche il fondatore del social network, Mark Zuckerberg, “non sono mai stati ...

"Signore se esisti resuscitalo! Perché hai voluto il mio angelo". Il messaggio della nonna su Facebook : “Signore se esisti resuscitalo!”. E’ lo struggente messaggio che affida a Facebook Tiziana Saliva, la nonna di Leonardo Russo, il bimbo di 20 mesi per la cui morti sono stati arrestati a Novara la figlia, Gaia Russo, e il compagno, Nicholas Musi. “Perché hai voluto il mio angelo? Tu ne hai tanti, restituiscimelo”, aggiunge la donna, che posta anche una canzone, ‘Resuscitami’.Quello di oggi non ...

Lavorare per Facebook non è più il sogno dei giovani ingegneri : Il campus di Facebook a Menlo Park (Foto: Gaia Berruto/Wired) Facebook fa un po’ più fatica a trovare dipendenti rispetto a qualche anno fa. La notizia può sembrare paradossale, ma anche una società che nel 2018 ha visto i suoi ricavi salire fino a 55,83 miliardi di dollari e rappresenta il primo social network al mondo per numero di iscritti e una media di circa 1,56 miliardi di utenti attivi può diventare poco appetibile per i giovani laureati ...

Facebook non sembra comprendere il concetto di privacy : i dati personali sono condivisi con i gestori telefonici : Facebook continua a interpretare in maniera fantasiosa il concetto di privacy, condividendo i dati degli utenti con gli operatori telefonici. L'articolo Facebook non sembra comprendere il concetto di privacy: i dati personali sono condivisi con i gestori telefonici proviene da TuttoAndroid.

Un'azienda di preservativi ha creato un'app che non ti fa vedere i bambini su Facebook : Una casa produttrice di preservativi ha creato un'app per farvi vedere meno foto di bambini sui social network. Si chiama semplicemente “Baby Blocker”, ed è un'estensione per il browser Google Chrome capace di intercettare le foto di neonati e infanti che scorrono sulla timeline di Facebook. E quando il software ne trova una, la sostituisce con qualcos'altro. creato dall'azienda produttrice di contraccettivi Skyn, il blocco anti-bambini nasce ...