ATP Stoccarda – Berrettini super in Germania | Kyrgios ko in due set all’esordio

(Di martedì 11 giugno 2019) Esordioperko in due set ai 16esimi del torneo tedesco Unasfalta Nickall’esordio al torneo ATP di: al tennista italiano bastano 54 minuti per mandare al tappeto l’avversario australiano, col punteggio di 6-3, 6-4. L’azzurro, numero 30 al mondo, sorride e vola agli ottavi di finale, dove affronterà Khachanov.L'articolo ATPinko in due set all’esordio SPORTFAIR.

