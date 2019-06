Niente panico per l’impatto di un asteroide sulla Terra il 9 settembre 2019 | qual è il

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Nelle ultime ore sta prendendo piede la notizia del presunto impatto di unprevisto per il prossimo 9. Come accaduto anche in passato, la presenza di un corpo celeste la cui orbita è destinata ad avvicinarsi al nostro pianeta ha scatenato un bel po' di, accompagnato anche da tante disinformazione al riguardo. Raccogliamo tutte le notizie relative all'del momento. Intanto il suo nome è 2006 QV89. La sua scoperta risale all'anno 2006 appunto ed è opera del Catalina Sky Survey. Fin da subito, il corpo è stato inserito nella categoria dei PHAs (Potentially Hazardous Asteroids ovvero asteroidi potenzialmente pericolosi per la) ma di certo questa erichetta non costituisce per forza un reale pericolo per gli abitanti del nostro pianeta Chiaro che l'orbita dell'sia sotto stretta osservazione, in particolar modo ...

