Nell' Italia dei poteri dimezzati è rimasto un unico argine | Sergio Mattarella

Nell'Italia dei poteri dimezzati è rimasto un unico argine : Sergio Matterella : Il Paese è in via di infrazione, non solo sul piano economico. La crisi di credibilità coinvolge le istituzioni e l'unico baluardo rimasto è il presidente della Repubblica

Falso miele italiano : i NAS hanno sequestrato oltre una tonNellata di sostanza sconosciuta : I Carabinieri di NAS sono da sempre in prima linea nella salvaguardia della salute attraverso la lotta alle frodi e le sofisticazioni alimentari. In tale ottica il Nucleo di Catania ha scoperto un laboratorio di smielatura abusivo all’interno di una abitazione privata ed in gravi condizioni igieniche. Il proprietario, un allevatore di bestiame del catanese, era intento nella lavorazione di una sostanza di provenienza sconosciuta, alla quale era ...

Accadde oggi : nel 1940 l’Italia entra Nella seconda guerra mondiale contro Francia e Gran Bretagna : All’inizio del seconda guerra mondiale l’Italia si era dichiarata “potenza non belligerante“. Ma Roma, per i piani di Hitler era strategicamente importante e se gli italiani avessero deciso di passare dalla parte degli Alleati, come tra l’altro era accaduto nella Prima guerra mondiale, avrebbe significato il ritorno allo schieramento del 1915-1918 e al blocco marittimo che, da solo, aveva piegato la Germania del Kaiser Guglielmo II. Il Führer, ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Zoghlami ammesso Nell’atletica : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Atletica - Campionati Italiani Juniores/Promesse 2019 : tutti i risultati. Chiara Gherardi in luce Nell’ultima giornata : A Rieti si sono conclusi i Campionati Italiani Juniores e Promesse 2019 di Atletica leggera. L’ultima giornata è stata impreziosita dalla prestazione di Chiara Gherardi, 17enne che ha corso i 200 metri in 23.45 (seconda prestazione italiana di sempre per una under 23). Da annotare la prova di Mattia Donola sui 200 metri (21.01) e la vittoria di Tobia Bocchi nel triplo (16.43) mentre Marta Zenoni festeggia sui 1500 metri (3:48.35) e Carmelo ...

Pentathlon - Europei junior 2019 : medaglia di bronzo per Matteo CiciNelli! Italia sesta a squadre : A Pontevedra, in Spagna, si è tenuta oggi la finale maschile degli Europei junior di Pentathlon moderno: terzo posto per Matteo Cicinelli, mentre l’Italia è sesta nella classifica a squadre. Così gli altri azzurrini: 19° Stefano Frezza, 23° Riccardo Agazzotti, mentre chiude 36° ed ultimo Giorgio Malan. Prima posizione per il russo Andrei Zuev, che vince con 1436 punti, relegando il magiaro Bence Kardos in seconda piazza con 2″ di ...

Giro d’Italia - Vincenzo Nibali : ‘Nella tappa di Courmayeur ci siamo un po' fermati’ : Una settimana dopo la fine del Giro d’Italia, concluso con un secondo posto che ha lasciato sensazioni contrastanti, Vincenzo Nibali è tornato a correre nel Gp Lugano. Il campione messinese è stato tra i grandi protagonisti della corsa elvetica, sulle strade dove è solito allenarsi, finendo al quinto posto dopo aver attaccato nell’ultimo passaggio sulla salita di Agra. Nibali dovrebbe partecipare al Campionato Italiano a fine mese, ultimo ...

L’Italia ha battuto 2-1 l’Australia Nell’esordio ai Mondiali femminili : Al gol di Samantha Kerr nel primo tempo ha risposto Barbara Bonansea nella ripresa con una doppietta: un grande inizio

Nazionale - ma che bell'Italia. Perché Nella squadra di Mancini c'è un po' di Sarri : Memore dell' incontro ravvicinato del terzo tipo del gennaio 2016, quando si beccò un «finocchio» urlato faccia a faccia che infuocò una gelida notte del San Paolo durante Napoli-Inter, non avrà granché piacere Roberto Mancini a leggere della similitudine tra lo stile della sua Italia del bel gioco

Atletica – Che spettacolo Massimo Stano! Sfiorato il record italiano Nella 20km di marcia : Atletica: Stano sfiora il record italiano nella 20 km di marcia a La Coruna Grande risultato di Massimo Stano nella 20 chilometri di marcia a La Coruna, in Spagna. L’azzurro firma lo strepitoso crono di 1h17:44 (tempo ufficioso) che vale la seconda prestazione italiana di sempre a quattordici secondi dal record nazionale. Un progresso personale di oltre tre minuti per il 27enne pugliese delle Fiamme Oro, allenato a Castelporziano da ...

Caottaggio - Campionati italiani Varese 2019 : Nelle batterie odierne in evidenza Federica Cesarini - Kiri Tontodonati e Martino Goretti : Sono scattati oggi a Varese i Campionati italiani assoluti di canottaggio: disputate batterie e ripescaggi per le specialità con più equipaggi iscritti, ovvero i singoli (senior e pesi leggeri, maschili e femminili) ed il doppio senior maschile. Domani tutte le finali (ad otto corsie) dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Nel singolo femminile in evidenza nelle batterie Kiri Tontodonati ed Alessandra Montesano, uniche ad andare sotto gli otto minuti, ...

Pentathlon - Europei junior 2019 : Elena Micheli medaglia d’argento! L’Italia seconda Nella classifica a squadre! : A Pontevedra, in Spagna, si è tenuta oggi la finale femminile degli Europei junior di Pentathlon moderno: secondo posto per Elena Micheli, che trascina l’Italia anche alla medaglia d’argento a squadre conquistata con le compagne Maria Beatrice Mercuri ed Aurora Tognetti. Prima posizione per la russa Adelina Ibatullina, che vince con 1372 punti, relegando la nostra Elena Micheli in seconda piazza con 11″ di ritardo (1361). Le ...

L’Italia ha battuto 3-0 la Grecia Nelle Qualificazioni agli Europei del 2020 : La Nazionale maschile di calcio ha battuto 3-0 la Grecia ad Atene nella terza giornata delle Qualificazioni agli Europei del 2020. In una partita ampiamente controllata dall’inizio alla fine, l’Italia ha segnato tutti i gol nel primo tempo, con Nicolò Barella,