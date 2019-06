Nel revival di Veronica Mars la protagonista di fronte a un bivio | le anticipazioni del

Nel nuovo promo del revival di Beverly Hills 90210 tutti al Peach Pit - anche le bambole (video) : Non si capisce ancora bene se dobbiamo gioire per il revival di Beverly Hills 90210 oppure no. L'amata serie cult ha rivoluzionato i tempi nel periodo della sua prima messa in onda e mira a fare lo stesso anche adesso con questo ritorno che dal 7 agosto sarà finalmente sullo schermo e, quindi, giudicabile anche dal pubblico. Intanto, il cast storico della serie che si è ritrovato per questa operazione nostalgia continua a prendersi gioco del suo ...

Ivan Sergei Nel revival di Beverly Hills 90210 : un marito per una delle protagoniste - chi? : Continua a prendere forma il revival di Beverly Hills 90210 che in questi giorni è in lavorazione sul set di Vancouver e che dal 7 agosto andrà in onda su FOX per la gioia (o il dolore, lo scopriremo poi) dei patiti e degli affezionati. Mentre le riprese continuano a pieno ritmo dagli Usa arrIvano le novità che riguardano proprio il cast che vi prenderà parte e, in particolare, quali saranno i personaggi che faranno da spalla a quelli ...

Perché Tiffani Thiessen non sarà Nel revival di Beverly Hills 90210 come Valerie Malone : Gli appassionati ricorderanno certamente che Tiffani Thiessen ha avuto un ruolo non irrilevante nella serie, quello di Valerie Malone, ma l'attrice ha confermato che non apparirà nel revival di Beverly Hills 90210 attualmente in produzione per Fox. Oggi quarantacinquenne e madre di due figli, è attualmente nel cast della serie Alexa & Katie, in cui recita nei panni di Lori Mendoza. Per questo, come ha dichiarato in un'intervista a ...

Che ruolo avrà lo spin-off di Beverly Hills - 90210 - Nel revival della serie? “Si torna al concetto originale” : Il revival di Beverly Hills attualmente in lavorazione non avrà apparentemente alcun rapporto con lo spin-off di qualche anno fa: in sostanza, la nuova serie ignorerà 90210, ispirata all'originale e ambientata nelle stesse location, ovvero al West Beverly High, che è stata trasmessa da The CW dal 2008 al 2013. A chiarire che relazione ci sarà tra il prossimo revival e lo spin-off è stata una delle star della serie, Jennie Garth, in ...

Il revival di The L Word - in uscita Nel 2019 - ha un nuovo titolo e un primo poster : arriva la Generazione Q : Una delle serie a tema LGBTQ più innovative ed attraenti della tv sta per tornare con un revival e un nuovo titolo, The L Word: Generation Q. La scelta di parlare nel titolo di una Generazione Q è probabilmente un preludio al fatto che i personaggi si identificheranno come "queer" - termine usato per persone che non si riconoscono in uno specifico orientamento sessuale o identità di genere, ma che sono al di là delle etichette create dalla ...

Riapre il Peach Pit per il revival di Beverly Hills 90210 : il cast arriva sul set di Vancouver Nello storico locale : Non sappiamo ancora quale sarà il destino di questo revival di Beverly Hills 90210 e se piacerà o meno ai fan in crisi d'astinenza ormai da anni, ma quello che è certo è che ogni volta viene a galla una foto, un video o solo un suono è un tuffo al cuore per tutti e questo già basta. La prima foto insieme del cast intorno al tavolo di lettura del primo copione ha fatto il giro del mondo in pochi minuti conquistando il pubblico e per il primo ...

Kristen Bell anticipa come sarà la nuova Veronica Mars Nel revival Hulu : “È una donna con la pistola” : La nuova Veronica Mars sta per arrivare, purtroppo solo su Hulu e quindi solo negli Stati Uniti e in Giappone, ma l'attesa dei fan della serie in tutto il mondo cresce visibilmente con l'avvicinarsi della première. La serie è già stata interamente girata, al punto che la protagonista Kristen Bell ha già visto tutti gli episodi del revival, come ha raccontato in una recente intervista col sito PureWow. Tornata con entusiasmo nei panni del ...

Beverly Hills 90210 - Nella nuova clip del revival torna la sigla originale : http://www.youtube.com/watch?v=Ja8K614WkpA Non si può sfuggire a una delle sigle televisive più memorabili della storia della tv. Succede proprio questo ai protagonisti di Beverly Hills 90210, o meglio di BH90210, la nuova stagione revival che debutterà il prossimo agosto sul canale americano Fox. In una nuova clip di anticipazione diffusa in queste ore vediamo il cast di protagonisti ritratti nei primi momenti dopo il risveglio mattutino, ...

Veronica Mars - il nuovo cast e i vecchi attori all'opera Nel primo trailer del revival : Veronica Mars sta per tornare e milioni di fan in tutto il mondo non vedono l'ora, vista l'ampiezza del fandom che dall'inizio degli anni Duemila ha inseguito la serie dappertutto. Lo show ha avuto il grande merito di aver raccolto tutti gli orfani di Buffy , ...

