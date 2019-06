Michele, l'amore e la sindrome di Down: 'La mia ragazza è il mio mondo, sogniamo il matrimonio' https://t.co/mMIJiw1LuJ di @fanpage — Zazoom Social News (@zazoomblog) June 10, 2019

“Io e la mia ragazza abbiamo la sindrome di Down e ci amiamo tanto come se fosse il primo giorno: non smetterò mai di amarla perché lei è il mio tutto, il mio mondo.” Anche chi lotta contro i pregiudizi come me ne è vittima. E allora capita ogni tanto che qualcuno mi riporti “con le ruote per terra”, ricordandomi che le prime barriere da combattere sono quelle nella nostra testa. L’ultimo ad averlo fatto è stato Michele Cianciotto con il suo commento lasciato nella mia pagina pubblica.