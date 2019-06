Massimo Giletti saluta Non è l’Arena e La7

tvzap.kataweb

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ci siamo tanto amati, ma arrivederci e grazie:in conclusione di Non è l’Arena giunta all’ultima puntata prima dell’estateil suo pubblico in maniera sibillina, poche frasi che in molti hanno voluto interpretare con un addio a La7. Il conduttore, che negli ultimi due anni lasciata Rai1 approdando al Gruppo Cairo, ha dichiarato: ” Io non so dove ci vedremo la prossima stagione televisiva – ha commentatonegli ultimi istanti della puntata di Non è l’Arena in onda domenica 9 giugno su La7 – so che qui a la7 ho vissuto moto bene. Ad majora”. Quindi è uscito di scena con una mano in tasca e il passo svelto, quasi a nascondere un certo imbarazzo a parlare delle proprie cose. Terminata questa stagione che ha visto per l’ultima puntata oltre un milione di telespettatori e il 6,6% di share, ora si apre la ...

