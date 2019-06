Incidente al porto di Ancona | cavo d’acciaio si stacca e colpisce un operaio | morto sul

Ancona - tragico Incidente al porto : cavo di ormeggio si spezza e colpisce a morte 33enne : La tragedia all'alba di lunedì mentre erano in corso operazioni di scarico e carico merci da una nave portacontainer. La vittima è un agente marittimo italiano di 33 anni che stava assistendo alle operazioni sulla banchina. La corda usata per ormeggiare la grossa nave cargo si sarebbe spezzata facendo partire una frustata micidiale.Continua a leggere

Rino Gaetano - morto 38 anni fa in Incidente/ Il rapporto coi 'geni' Tenco e Jannacci : Rino Gaetano moriva 38 anni fa in un incidente stradale a Roma: Gianna e le altre sue canzoni, tra contraddizioni e illusioni.

Incidente Venezia : dalla perdita dei comandi all’impatto - il dialogo tra pilota e capitaneria di porto : Pochi minuti di conversazione tra la sala operativa della capitaneria di porto e il ponte comando della nave da crociera MSC raccontano e consentono di ricostruire quanto accaduto questa mattina a Venezia. “E’ il pilota che parla, il comandante è impegnato… Al momento siamo sulla nave con la prua preminentemente appoggiata al ’29’, abbiamo il rimorchiatore di prua che ha rotto il cavo ed in assistenza al ...

Incidente al porto di Villa San Giovanni - nave proveniente da Messina urta contro il molo : Incidente fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri, oggi pomeriggio, al porto di Villa San Giovanni. Intorno alle 15, un mezzo veloce di Bluferries, proveniente da Messina, ha urtato il molo ...

Incidente al porto di Livorno : muore operaio - lavorava nel garage di una nave Moby : Un operaio di 51 anni è morto mentre lavorava nel garage di una nave Moby attraccata al porto di Livorno, l'uomo è stato colpito alla testa da un oggetto. Stando a una prima ricostruzione della polizia di frontiera intervenuta sul posto, l'uomo, dipendente Moby, originario di Torre del Greco, in provincia di Napoli, stava eseguendo delle manovre alla guida di un muletto nel garage della nave quando si è mossa parte della struttura di un ...

Incidente SUL LAVORO AL PORTO DI LIVORNO/ Morto operaio 51enne di Torre del Greco : PORTO di LIVORNO, INCIDENTE sul LAVORO: Morto un operaio Moby. Colpito alla testa da una parte della struttura di un ponte elevatore.

Incidente in Portogallo : rimossi i detriti del bus precipitato - ipotesi guasto ai freni [GALLERY] : Completata la rimozione dei resti del bus turistico coinvolto eri in un grave Incidente sull’isola di Madeira, in Portogallo: sono almeno 29 i morti, secondo quanto riportato dai media locali. L’autobus era stato noleggiato dall’agenzia di viaggi Travel One. Non è ancora chiaro quale sia stata la causa dell’Incidente, ma al momento l’ipotesi più accreditata è un guasto meccanico ai freni. Il presidente portoghese ...

