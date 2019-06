Governo | due ore di vertice Conte-Di Maio-Salvini | sul tavolo la trattativa con Ue | la

Prosegue il duello su mini-bot : no di Tria e imprese - Lega li difende. Caos Governo : Bce, Mef, imprese e sindacati. E' un no pressoche' unanime quello che arriva alla proposta avanzata dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti (Lega) sull'impiego dei minibot per pagare i debiti arretrati della Pubblica amministrazione. La prima chiusura netta arriva dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria che a margine del G20 finanziario di Fukuoka, in Giappone, sottolinea alle agenzia internazionali che "in un'interpretazione, quella del ...

Il Governo iracheno preso tra due fuochi : Il primo ministro iracheno Abdul Mahdi è intrappolato tra Stati Uniti e Iran, e i loro rispettivi alleati. Ognuno dalla sua posizione se la prende con lui. Leggi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Giugno : Oggi dopo le 17 - a mercati chiusi - il presidente del Consiglio parlerà agli italiani (e soprattutto ai due vice) per capire se l’esecutivo può andare avanti o è meglio chiudere l’esperienza in tempo per votare a settembre e lasciare la Finanziaria a un nuovo Governo : Stasera Conte dà la “scossa” per “stanare Matteo e Luigi” A mercati chiusi, il premier parlerà agli italiani ma soprattutto ai due leader, perchè decidano fra governo ed elezioni entro fine settimana di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzadamus. “Salvini è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà. Il conto alla rovescia per lui è già iniziato. È come accendere una candela su entrambi i lati, si ...

Governo - Salvini all’incasso : “Ora stop al Codice appalti per due anni - condono pagando il 20% - Tav e flat tax” : Superato di slancio l’ostacolo Rixi con le dimissioni immediate del sottosegretario condannato per peculato e scongiurata ogni ipotesi di crisi di Governo, il vicepremier Matteo Salvini rilancia e passa all’incasso. Mettendo sul tavolo quattro priorità potenzialmente indigeste per gli alleati pentastellati, alle prese nel frattempo con il voto degli iscritti chiamati a confermare la fiducia al capo politico Luigi Di Maio: flat tax, ...

Luigi Di Maio - due vie per far cadere il Governo : mossa kamikaze - lascia la Lega e poi sparisce : Resa dei conti nel M5s. Nel mirino c'è Luigi Di Maio: certo, il voto sulla piattaforma Rousseau difficilmente gli sarà sfavorevole. Ma il clima è cambiato, l'aria è tesissima, il tracollo alle elezioni Europee è stato troppo pesante. I dissidenti grillini, infatti, ora fanno sentire la loro voce. E

Elezioni Europee - chi votare per arrivare a una crisi di Governo : i due scenari che terrorizzano Di Maio : Puntuale come in tutte le tornate elettorali, anche per le Elezioni Europee tutti i leader politici hanno lanciato l'appello al "voto utile", e ovviamente quel voto utile lo è per tutti. Quel che invece gli elettori rischiano di sottovalutare, come ricorda Antonio Polito sul Corriere della sera, è c

Liti nel Governo - Europa sparita : duello Salvini-Di Maio : Una piazza contro l'altra, uno a Roma e l'alleato-rivale tra il Piemonte e l'Emilia, e anche la fine della più stramba campagna elettorale di sempre - quella del SalviMaio che...

Il braccio di ferro tra i due vicepremier sul contratto di Governo : Complice forse la campagna elettorale per le europee del 26 maggio, il clima di scontro a tutto tondo tra M5s e Lega arriva a toccare livelli elevati, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini che ormai si 'sfidano' a tambur battente sui temi dell'agenda politica e, soprattutto, sulle misure da sottoporre all'attenzione della prossima riunione del Consiglio dei Ministri. Riunione che, al momento, non risulta ancora convocata e che potrebbe non essere ...

Bonino - che affondo al Governo : 'Di Maio e Salvini? Due scamorze - inadeguati e arroganti' : Anche in vista dell'appuntamento delle elezioni Europee , che si terranno il 25 e il 26 maggio, la Bonino ha voluto ribadire come la politica del proprio partito sia radicalmente differente da quella ...

Europee - la stoccata di Emma Bonino al Governo : “I vicepremier sono due scamorze - inadeguati e arroganti” : “Disegnare l’Europa dei prossimi 70 anni, più forte, possiamo farlo solo noi, che abbiamo coscienza della strada percorsa fin qua. Cambiare e andare avanti si può”. Lo ha detto Emma Bonino, durante un evento a Roma a sostegno della propria candidatura alla presidenza della Commissione europea. “Lo dobbiamo fare – ha spiegato – ecco perché mi sono rimessa in gioco, perché ho accettato la proposta di essere fra i ...

Alitalia - a due anni da commissariamento ancora nessuna soluzione. Governo verso una nuova proroga della scadenza : Due anni di attesa. Ma ancora non c’è una soluzione al caso Alitalia, finita in amministrazione straordinaria nel maggio 2017. Le Ferrovie dello Stato, candidate al salvataggio del vettore, hanno chiesto ai commissari e al Governo una nuova proroga rispetto alla scadenza dello scorso 30 aprile. Così probabilmente, la formalizzazione di un’offerta definitiva per il salvataggio dell’ex compagnia di bandiera non arriverà prima ...

Anche le Province nel duello di Governo per un voto in più : ... e il tavolo tecnico di Palazzo Chigi che sta lavorando alla riforma è guidato dal sottosegretario leghista del ministero dell'Interno Stefano Candiani e dal viceministro dell'Economia del Movimento ...

Province - ancora scontro nel Governo. Salvini 'I 5S si mettano d accordo con se stessi'. Di Maio 'Le cose si fanno in due' : Il riferimento è alla viceministra dell'Economia M5s Laura Castelli, seduta al tavolo per la riforma degli enti locali, quando nella bozza è entrata la riesumazione delle Province, e convinta che ...

Governo - duello sul Salva Roma. Lite anche sulla leva obbligatoria : All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi c'è il decreto Crescita approvato «salvo intese» il 4 aprile scorso. Oltre alle norme sui truffati delle banche, il provvedimento dovrebbe ...