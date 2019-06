eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019)2 è partito con la marcia giusta ma mancava di una componente importante, stiamo parlando della componente player versus player chiamata Versus.In occasione del PC Gaming Show in diretta dall'E3possiamo vedere un nuovo interessantenel quale ci vieneta la4v4 "Versus" del gioco,che promette faville tra battaglie PvP con orde di raccapriccianti creature.II è disponivile per PS4, Xbox One e PC. Sono inoltre aperte le iscrizioni per partecipare alla beta di questaVersus, basta raggiungere la pagina.com/versus.Leggi altro...

Eurogamer_it : E3 2019: Warhammer Vermintide 2 presenta la modalità PvP con un gameplay trailer #Warhammer - FPSREPORTER : PlayStation Store: Warhammer Chaosbane e MotoGP 19 tra le novità - meganoidgames : #motogp19 e #warhammerchaosbane i migliori titoli della settimana ?????????????????????????????? -