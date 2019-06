Colle:inaccettabile no a metodo scienza

Dal Cern arrivano "contributi importanti alla creazione di una formazione di base equilibrata, attenta, consapevole e indipendenti, in un'epoca nella quale emergono sconsiderati scetticismi, quando non inaccettabili opposizioni ai risultati offerti dalscientifico". Così il presidente Mattarella al termine della visita al Cern di Ginevra "Non sfugge a nessuno il valore unificante della collaborazione che al Cern si dispiega concretamente ogni giorno in epoca"di preoccupanti divaricazioni in ambito internazionale",ha aggiunto.(Di lunedì 10 giugno 2019)