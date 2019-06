Taranto | tra i mitilicoltori a lavoro ecco che spunta Patti Smith

Area dell’ex Ilva : nuovi dati mostrano a Taranto mortalità e malformazioni in eccesso : (Foto: Konstantin Maslak/Getty Images) A Taranto, e precisamente nei comuni di Taranto e Statte, Area dell’impianto siderurgico ex Ilva, la mortalità generale risulta in eccesso e su un totale di poco meno di 26mila bambini nati tra 2002 al 2015, ben 600 soffrono di una malformazione congenita, vale a dire il 9% in più dell’atteso. Sono questi alcuni degli allarmanti dati appena emersi dal quinto rapporto Sentieri, lo studio ...

Taranto - slittano i dati sui bimbi nati con malformazioni. Perché? La ministra Grillo li pubblichi : Il governo ha paura di quei 600 bambini nati malformati a Taranto. Ha paura delle loro famiglie. Ha paura che queste persone prendano coscienza e divengano una forza nonviolenta dirompente. Lo sa bene la ministra Grillo, lo sa bene il ministro Costa, lo sa bene anche il ministro Di Maio. Lo sanno così bene che la presentazione pubblica di quei dati è slittata dal 21 maggio al 4 luglio. Quei 600 poveri bambini sono all’interno ...

A Taranto arriva una mostra gratuita dedicata a Jimi Hendrix : La Puglia si tinge di rock: a Taranto arriva nel mese di giugno una mostra dedicata al chitarrista Jimi Hendrix: raccoglierà gli scatti fotografici di Baron Wolman e Donald Silverstein. La mostra Dal prossimo 6 giugno a Taranto verrà inaugurata una mostra fotografica per celebrare il più grande chitarrista di tutti i tempi, Jimi Hendrix. Si intitola Woodstock & Hendrix: the revolution e raccoglierà gli scatti di due fotografi che lo hanno ...

Ex Ilva - a Taranto crolla carroponte : nessun operaio ferito. I sindacati : "Sfiorata la strage" : L'enorme struttura si è schiantata al suolo, dopo che una delle funi di sostegno ha ceduto. Lo denuncia la Flmu Cub: "Testimonia la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria più volte da noi denunciata"

Taranto - scontro tra 2 auto e un’ambulanza con paziente a bordo : almeno 5 feriti : Incidente stradale a Manduria, in provincia di Taranto, dove un'ambulanza, che trasportava in ospedale una donna di 93 anni in codice giallo, si è scontrata con due vetture, ribaltandosi. Cinque le persone ferite, ma nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. "Quando il nostro vivere al servizio diventa, in un istante, pericolo di morire".Continua a leggere

Taranto. Dolori al petto mentre è in palestra - muore a 39 anni davanti agli amici : Stroncato da un malore mentre si trovava in palestra. Si è accasciato sul pavimento lamentando Dolori al petto. I tentativi di rianimarlo sono stati vani. Il dramma in una struttura di Carosino, in provincia di Taranto.

Portano il farmaco in ospedale appena in tempo : paziente salvo grazie alla Polstrada di Taranto : Una corsa a tutta velocità per salvare la vita di un paziente ricoverato in ospedale ad Altamura (Bari). Protagonista del delicato intervento la Polizia Stradale di Taranto che ha consegnato in tempo un medicinale indispensabile per curare il malcapitato colpito da una intossicazione da botulino.Continua a leggere

Taranto - oltre 2mila persone in strada contro l'ex Ilva : "Il tempo è scaduto" : oltre 2mila persone sono scese in strada oggi a Taranto per una manifestazione nazionale contro l'ex Ilva, ora Arcelor Mittal, e gli enormi danni che lo stabilimento ha provocato negli ultimi decenni non soltanto ai cittadini che risiedono nell'area, ma all'ambiente più in generale.Al fianco dei cittadini, partiti alle 14 di oggi da piazza Gesu Divino Lavoratore e diretti proprio davanti ai cancelli dell'acciaieria, in questa manifestazione ...

Taranto - un arresto per maltrattamenti in famiglia : Emanuela Carucci Manette a un 57enne dopo l’ennesimo litigio violento È stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia un uomo di 57 anni a Taranto. A chiamare la polizia la moglie, in forte stato di agitazione dopo un litigio con il marito. Lo scontro è maturato perché l’uomo, essendo la coppia in fase di separazione e con rapporti esclusivamente di pacifica convivenza sotto lo stesso tetto, da alcuni giorni aveva ...

BIF&ST - EMILIANO : "STRAORDINARIA EDIZIONE 2019.ATTRAVERSO IL CINEMA LA PUGLIA E Taranto NON SONO SOLE NELLE BATTAGLIE" : TARANTO non deve perdere la sua relazione umana con il mondo, nonostante la rabbia che custodiamo dentro il nostro cuore. Io CINEMA serve anche a questo, a dare voce a chi non ce l'ha. Questo è il ...

1 maggio Taranto - l’operaio Ilva : “Accordo di settembre è stata una violenza - nostra vita vale più dio 70mila euro” : “L’accordo del 6 settembre sull’Ilva è stata una violenza, ha portato alla morte della classe operaia. Si è raggiunto senza un’ora di sciopero e si sono mandate a casa 1600 persone. E non è stato risolto il problema dell’occupazione”. È il messaggio che un operaio Ilva, Raffaele Cataldi, ha voluto mandare dal concerto del 1 maggio di Taranto. Il lavoratore da ottobre, dopo l’accordo siglato al Mise, si ...

Il Primo Maggio che canta : Roma e Taranto - piacevoli abitudini tra divertimento e impegno : Dal 1990 non c'è Primo Maggio senza Concertone. Piazza San Giovanni, a Roma, si riempie di decina di migliaia di giovani provenienti da tutta Italia e sul palco si alterna una nutrita selezione di ...