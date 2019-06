Star Wars Jedi | Fallen Order si ispira ad alcune delle meccaniche di Metroid Prime e Dark

eurogamer

(Di domenica 9 giugno 2019) Secondo quanto riportato in un'anteprima di GameInformer,to parzialmente ae i titoli From Software. Durante lo sviluppo il team ha persino mappato la struttura degli upgrade del titolo Retro Studios come esercizio prima di realizzare quella che è attualmente presente nel gioco. "La struttura innon è come quella di. Ma è stato un buon esercizio. Credo che l'approccio del nostro titolo sarà fresco; non è esattamente come unvania.", spiega game director di Respawn Entertainment. Ci siamoti anche a titoli comeSouls e Bloodborne per trovare l'esperienza che si adattasse bene al nostro gioco."Leggi altro...

Eurogamer_it : Metroid e Dark Souls sono state fonti di ispirazione per #StarWarsJediFallenOrder - _UmbraWitch : @AnItalianSunday Si alla fine EA di interessante aveva Star Wars ed anche i loro indie però non hanno fatto vedere… - AnItalianSunday : @_UmbraWitch Bethesda tbh non mi interessa, per cui spulcerò rapidamente come ho fatto con EA, di cui de facto ho g… -