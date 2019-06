Plastica | evitarla è impresa ardua Cosa siamo veramente disposti a fare?

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) No alla, no agli imballaggi in. La crociata lanciata da Zero Waste contro l’overdose di confezioni plastificate e sostenuta, a colpi di hashtag #boicotalplastic, dall’associazione Slowfood è diventata una vera e propria sfida social di selfie e sorrisi, abbracciando acquisti senza imballaggio. La voglia dell’apparire affianca la coscienza ecologica. Anche io mi riprometto diuno shopping plastic free. L’. Tutto è confezionato con: shampoo, sapone, detergenti, detersivi, dischetti struccanti, dentifricio, i contenitori di frutta, carne, pesce, formaggio sono in polistirolo. Mi sento impotente come Davide contro il gigante Golia. Compro una tavoletta di cioccolato fondente, felice di aver trovato il mio prodotto senza. Povera illusa: lo apro e dentro è avvolto in una protezioneta. Vado in un negozio bio e compro del tè ...

