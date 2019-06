Malore alla Messa nella basilica di Otranto | l' arcivescovo si accascia a terra

Macerata. Non si presenta alla finale di Coppa Italia di ruzzola - Adalgiso ucciso da un Malore : Lo attendevano tutti a Camerino, in provincia di Macerata, per la finale della Coppia Italia di lancio della ruzzola (gioco itinerante con rotelle di legno). Non vedendolo arrivare, gli amici hanno iniziato a preoccuparsi. L’hanno trovato a terra, oramai privo di vita, stroncato da un malore. È morto ieri mattina nella sua abitazione a Monte Cavallo Adalgiso Piselli, 55 anni. Stava uscendo proprio per recarsi a Camerino e partecipare alla gara, ...

Malore per Catiuscia Marini - è ricoverata all'ospedale di Pantalla : Lieve Malore per la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini dopo la riunione dell'Assemblea legislativa che ha respinto le sue dimissione da presidente della Regione. Marini si...

Malore alla guida sul Lungotevere : morto 67enne : Roma – Un uomo di 67 anni e’ morto mentre era alla guida della sua auto, una Mercedes slk 200, su Lungotevere dell’Acqua acetosa. L’episodio e’ avvenuto alle 13 circa e sarebbe stato causato da un Malore del guidatore, che ha urtato un palo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale medico. Nessun altro veicolo e’ stato coinvolto. L'articolo Malore alla guida sul Lungotevere: morto 67enne ...

Uomo accusa Malore alla guida e provoca incidente : un morto : Roma – Tragedia in via di Decima, poco prima delle 12, dove un Uomo colto da malore alla guida ha causato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. L’Uomo che innescato lo schianto, un italiano di 63 anni, e’ morto. Sul posto e’ intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale. Non gravi le conseguenze riportate dagli altri conducenti. Al momento e’ stata chiusa via di Decima all’altezza di via Sabatini, ...

Ballando con le stelle - ha Malore. Il ballerino portato in infermeria : Serata difficile a Ballando con le stelle per Raimondo Todaro e Nunzia Di Girolamo. La coppia già in settimana aveva avuto notevoli problemi di natura fisica ma ieri sera è avvenuto il peggio. Dopo la ...

Verona - Malore mentre è alla guida : muore 52enne - il figlio lo scopre col Gps del tir : Il Gps installato sul camion localizzava inspiegabilmente l’autoarticolato fermo sulla Transpolesana, all’altezza di San Pietro di Morubio (Verona). Il cellulare del conducente squillava a vuoto. Così un ventinovenne ha scoperto quanto accaduto a suo padre: l’uomo si è sentito male ed è morto mentre era alla guida del suo camion.

Raimondo Todaro : come sta dopo il Malore a Ballando con le Stelle : come sta Raimondo Todaro dopo il malore di ieri sera a Ballando con le Stelle Raimondo Todaro sta meglio. Il ballerino di Ballando con le Stelle ha rassicurato tutti su Instagram dopo l’ultima puntata del varietà di Rai Uno. Acciaccato da due settimane per via di uno strappo muscolare, Raimondo ha poi avuto una febbre […] L'articolo Raimondo Todaro: come sta dopo il malore a Ballando con le Stelle proviene da Gossip e Tv.

Ballando con le Stelle - Malore in diretta per Raimondo Todaro : slitta l’esibizione e arriva la penalità. Scoppia la polemica : Raimondo Todaro ha avuto un malore in diretta a Ballando con le Stelle. Il ballerino, che si esibisce in coppia con l’ex ministro Nunzia De Girolamo, non si è sentito bene a causa della febbre alta. Lei si è esibita nonostante il dolore per l’incidente avuto durante le prove mentre Todaro stava male e, quando è stato chiamato per il suo turno, ha chiesto alla giuria di poter rimandare di qualche ora l’esibizione. “Mi ...

Raimondo Todaro torna dall'infermeria e balla nonostante il Malore : l'esibizione con Nunzia De Girolamo vince il tesoretto : ha fatto preoccupare i fan di durante l'ultima puntata , quella di sbato 27 aprile. Il ballerino in coppia con Nunzia De Girolamo si è sentito male in diretta ed è stato costretto a lasciare la Sala ...

Ballando con le Stelle : Malore in puntata per Raimondo Todaro : Sabato 27 aprile ha preso il via la quinta puntata di Ballando con le Stelle, il danceshow di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Il nuovo appuntamento sta regalando tantissime emozioni e colpi di scena ai telespettatori. Purtroppo però nel corso della puntata di questa sera, Raimondo Todaro ha accusato un piccolo malore. La puntata è iniziata con una nuova sfida per i concorrenti, dove il vincitore ha ricevuto un tesoretto da 5 punti. In seguito, ...

Grande fratello - esce dalla Casa per Malore Jessica Mazzoli. 'Operata - sta bene' : Jessica Mazzoli , concorrente del Grande fratello , ha avuto un malore ed è stata ricoverata d'urgenza. La cantante protagonista di X Factor nel 2010, ex di Morgan, con cui ha avuto una figlia, è ...