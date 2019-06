G20: riformare tasse su big web

I ministri delle Finanze e i banchieri centrali del G20 hanno concordato sulla necessità dile regole della tassazione internazionale sulle grandi industrie tecnologiche. Il G20 -è scritto nel comunicato- ha votato per continuare la propria cooperazione per un "sistema di tassazione internazionale globalmente equilibrato, sostenibile e moderno.Salutiamo favorevolmente gli obiettivi raggiunti nella trasparenza internazionale, inclusi i progressi negli scambi automatici sulle informazioni per finalità fiscali".(Di domenica 9 giugno 2019)