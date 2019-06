F1 | perché è stato penalizzato Sebastian Vettel e cosa è successo? Una scelta che farà

Jennifer Lawrence ha spiegato perché accettare la proposta di matrimonio del fidanzato è stato “molto facile” : JLaw in love The post Jennifer Lawrence ha spiegato perché accettare la proposta di matrimonio del fidanzato è stato “molto facile” appeared first on News Mtv Italia.

Cos’è stato lo sbarco in Normandia 75 anni fa (e perché si chiama D-day) : Lo sbarco (foto: ©Girella/Lapresse) Il destino non si decide mai in un ventiquattr’ore, ma se non ci fosse stato il D-day la nostra vita sarebbe stata sicuramente molto diversa. Il 6 giugno del 1944, esattamente 75 anni fa, gli alleati sbarcarono infatti in Normandia, dando inizio alla liberazione dell’Europa dall’occupazione nazifascista durante la Seconda guerra mondiale. L’evento è passato alla storia come D-Day perché ...

Violenta due bambine a Viterbo - arrestato pakistano con permesso umanitario perché gay : Un immigrato pakistano è stato arrestato ieri a Viterbo con l'accusa di aver commesso abusi sessuali su due bambine di 11 e 13 anni. Era in Italia dal 2017: come richiedente asilo aveva...

Brindisi - pugni e schiaffi alla ex perché lo ha lasciato : arrestato 18enne : La Squadra Mobile di Brindisi nella giornata di ieri, 31 maggio 2019, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ragazzo di 18 anni, le cui generalità non sono state ovviamente rivelate. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale il giovane avrebbe aggredito più volte la sua ex ragazza, una giovanissima del posto. alla stessa il ragazzo avrebbe sferrato pugni e calci, e le ha distrutto anche il telefono ...

Dark Phoenix - ecco perché è stato rigirato il finale : Molto atteso nelle sale di tutto il mondo, da noi arriva a partire dal 6 giugno, Dark Phoenix è il capitolo culminante della saga degli X-Men così come l’abbiamo conosciuta finora. La fusione di Fox, che ne deteneva finora i diritti, all’interno di Disney aprirà infatti nuove prospettive e c’è da dire che già di per sé il film aveva avuto le sue vicissitudini complicate, compreso il rinvio di un anno e alcuni pesanti ...

Alessia Macari - l'amara confessione a Signorini : "perché non è stato mio padre a portarmi all'altare" : Si è sposata, Alessia Macari, ma nel giorno più bello, quello delle nozze con il calciatore tedesco Oliver Kragl, i giornalisti di gossip non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio piuttosto insolito: accanto alla bella Ciociara diventata famosa con Paolo Bonolis ad Avanti un altro non c'er

La prof di Palermo ha rispettato il programma. Lo so perché sono stato sospeso anch’io : di Davide Trotta Chi scrive è un docente di lettere dell’Istituto Sommeiller di Torino che, per non essersi prestato a una delegittimante quanto umiliante interrogazione su Boccaccio da parte del dirigente scolastico, per giunta dinanzi alla classe, è stato ripagato con quattro contestazioni d’addebito nello spazio di 12 giorni con motivi bizzarri come l’aver fornito risposte non soddisfacenti all’interrogazione del DS, la mancata annotazione ...

Clima - il ministro Costa : “vedo con favore le mozioni perché l’Italia dichiari lo stato di emergenza” : “Vedo con favore le mozioni presentate in parlamento perché l’Italia dichiari lo stato di emergenza Climatica“. E’ quello che ha detto oggi il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (M5S), durante un’audizione in Commissione Ambiente della Camera. La dichiarazione dell’emergenza per il Clima è stata la prima richiesta alle istituzioni dei giovani italiani di Fridays For Future, il movimento ispirato da ...

Donne più produttive al caldo - ecco perché è guerra sul termostato : Lui, lei e l’aria condizionata. E’ una vera ‘guerra fredda’ quella che si consuma negli uffici e nelle case di tutto il mondo. Il più delle volte il fronte di chi la vorrebbe spenta, o quantomeno non settata su temperature polari, è tutto al femminile. E scatta un gioco di ordini e contrordini inviati alla centralina climatica a colpi di clic sul telecomando. Ma se le quote rosa si accaniscono nella battaglia del ...

Ilaria Cucchi : “Uno dei regali di Stefano è stato l’amore per Fabio. A volte mi dice : Vorrei non averti conosciuta - perché vorrebbe dire che lui è vivo” : Attualità Quanto guadagnano i conduttori Mediaset? Dai dieci milioni di Gerry Scotti a due e mezzo di Alessia Marcuzzi: ecco i compensi di Giuseppe Candela “In questi dieci anni, Stefano mi ha fatto tanti regali. Il primo è farmi capire che certe cose non possiamo cambiarle, mentre per altre abbiamo il dovere di lottare. E poi, nel ...

500 Miglia di Indianapolis – Il clamoroso retroscena : ecco perchè la McLaren non ha acquistato un posto in griglia per Alonso : Fernando Alonso non si qualifica alla 500 Miglia di Indianapolis: il clamoroso retroscena svelato dal boss della McLaren Zak Brown Ha fatto tanto clamore la non qualificazione di Fernando Alonso alla 500 Miglia di Indianapolis: il pilota spagnolo non è riuscito ad ottenere un posto in griglia di partenza per la prossima edizione della famosa corsa, ma è il clamoroso retroscena a far chiacchierare ancora di più. AFP/LaPresse La McLaren ...

Mirandola - perché il giovane non era stato espulso? M5s attacca - il Viminale risponde : Due morti nell'incendio nella sede dei vigili urbani nel paese in provincia di Modena. M5s: "Il Viminale che fa? Invece di...

Zielinski : «Siamo forti e l’anno prossimo sarà anche meglio perché il mister è stato con noi un anno» : Zielinski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando alcune dichiarazioni sulla stagione in via di chiusura e sul quello che potremmo aspettarci dal Napoli per il prossimo anno: «Speriamo di chiudere bene quest’anno. La stagione è stata positiva, qualcosa si poteva fare meglio, gli obiettivi che volevamo non li abbiamo raggiunti ma questo gruppo è forte ed esperto e possiamo fare meglio l’anno prossimo. Potevo fare almeno ...