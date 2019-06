Diabete | la vitamina D può prevenire la glicemia alta? Un nuovo studio fa chiarezza

meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) Quanto contribuisce laD nella prevenzione deldi tipo 2? Molti i pareri, spesso in contrasto: se da un lato alcune ricerche sostengono che dare supplementi giornalieri diD possa giovare nella lotta alla, altre ricerche sostengono che laD non riduce in modo significativo il rischio di sviluppare ildi tipo 2 in soggetti predisposti e che presentano un livello sufficiente di tale. La ricerca è stata presentata al congresso dell’Associazione americana di diabetologia (Ada) e pubblicata in contemporanea sul New England Journal of Medicine. LoD2d è il più grande mai fatto su questo tema, effettuato in 22 città Usa su un campione di 2.423 adulti ad alto rischio, seguiti per un periodo di 2 anni e mezzo. Ad un gruppo è stato somministrato placebo, al secondo una dose diD giornaliera. Al termine ...

StraNotizie : Diabete, la vitamina D non aiuta a prevenirlo - Ilmiodiabete : #ADA2019 – La vitamina D non previene il diabete di tipo 2 nelle persone ad alto rischio - infoitsalute : Vitamina D, una possibilità contro il diabete -