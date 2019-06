Un posto al sole | trame | Mimmo tiene in ostaggio Michele | arriva Leonardo

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) Le vicende di Unal, in onda su Rai Tre, continuano ad appassionare sempre più telespettatori. Nelle nuove puntate, trasmesse da lunedì 17 a venerdì 21 maggio,si troverà in una situazione pericolosa per colpa dimentre Diego sarà sempre più ossessionato da Beatrice. Infinearriverà a Napoli con qualche scheletro nell'armadio. Unalin pericolo Le anticipazioni di Unal, riguardanti le puntate in onda dal 17 al 21 giugno, svelano che(Alberto Rossi) capirà cheè un giovane fragile e spaventato nonostante lo abbia sequestrato. In questo frangente Saviani cercherà di convincere il ragazzo a costituirsi alle forze dell'ordine. Marina (Nina Soldano), invece, scoprirà che gli operai non hanno più stima nei suoi confronti mentre Assunta sarà vittima di un equivoco che vedrà protagonisti Guido e Vittorio. Nel ...

