ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019)to in unall’interno di una proprietà privata. È accaduto a, sul litorale romano, dove a perdere la vita è stato unche aveva compiuto duelo scorso mese di maggio. A trovare il corpo esanime, intorno alle 8 di questa mattina, è stata la mamma, che ha immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno provato a rianimare il, ma non c’è stato nulla da fare. Su quanto avvenuto stanno indagando gli investigatori del Commissariato di Anzio, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un incidente. Una disgrazia che si sarebbe consumata in pochi minuti: il bimbo sarebbe infatti finito nel vascone che si trova nel giardino dell’abitazione di famiglia, sfuggendo al controllo dei genitori. L'articolo...

Italia_Notizie : Nettuno, morto bambino di due anni: annegato in uno stagno davanti casa - Cascavel47 : Nettuno, bambino di due anni affoga nel piccolo stagno di casa - Noovyis : Un nuovo post (Nettuno, bambino di due anni affoga nel piccolo stagno di casa) è stato pubblicato su Playhitmusic - -