LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 5-7 7-5 | Roland Garros 2019 in DIRETTA | si va al quinto set!

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi ritorna a giocare per ile decisivoUscito dal campo Djookvic, ci vorrà un po’ perché il parziale decisivo cominci 7-5 SET: si va alset con il dritto del serbo che comanda lo scambio! E dopo 3 ore e 4 minuti in due giorni ancora è in corso questa semifinale 40-15 Due set point: se ne va largo lo slice di rovescio di30-15 Ancora un errore (in posizione, per la verità, complicata) di15-15 Sbaglia la palla corta di rovescio15-0si apre il campo con il dritto, ma sbaglia in lunghezza l’ultimo 6-5 BREAK: terzo doppio fallo di, gravissimo, perché il serbo servirà (nel lato a sfavore di vento, il che sta condizionando entrambi) per allungare la semifinale alset 30-40 Palla breaksbaglia di dritto 30-30 Scambio lungo e ...

