Ingegnere in Olanda “Tutto è iniziato con l’Erasmus E dopo tre anni l’azienda mi

(Di sabato 8 giugno 2019) “Il mio viaggio ha dentro tutto: la rabbia di chi le ingiustizie le sente bruciare sulla sua pelle, il sacrificio di chi lascia tutto quello che ha e la consapevolezza di valere più della mortificazione di uno stage indeterminato”. Alessio Saviano viene da Napoli, ha 27e da trevive in, dove lavora comeper un’azienda che si occupa di fondazioni per turbine eoliche e piattaforme in mare. Una scelta di vita quasi obbligata, soprattutto, dice “se vieni da quella parte d’Italia dove ancora si ringrazia il cielo se alle soglie dell’età adulta si è arrivati ‘tutti di un pezzo’”. L’avventura di Alessio lontano da casa comincia subitola laurea triennale in Ingegneria ambientale alla Federico II di Napoli. “Sentivo il bisogno di andare via. Napoli è una città bellissima, ma viverla è difficile”, spiega. La scelta ricade su ...

MonicaZilla : @carloalberto Mio figlio compreso...ingegnere con lode ..in olanda con 10 suoi compagni di studio..tutti in olanda e germania... -