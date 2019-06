Ue | Salvini |  minibot? Non sono moneta ma ci stiamo ragionando

agi

(Di venerdì 7 giugno 2019) I Minibot "non, però qua c'è l'emergenza di pagare i debiti della Pubblica amministrazione nei confronti di famiglie e imprenditori.decine di miliardi di euro che giàdebito dello Stato, quindi in che forma restituirli è tutto da valutare e ci". Lo ha detto il vicepremier Matteoal termine di un comizio elettorale a Romano di Lombardia, nella bergamasca. Quanto ai dubbi delle agenzie di rating,auspica che "le agenzie di rating ci permettano di dare da mangiare agli italiani".

