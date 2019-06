Traffico Roma del 07-06-2019 ore 09 | 00

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019)INFOMOBILITÀ VENERDì 7 GIUGNOORE 8:50 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SUL GASDOTTO, SI VIAGGIA TRAMITE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU LUNGOTEVERE FLAMINIO DA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI A VIA LUIGI CANINA VERSO PONTE MILVIO. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 25 GIUGNO. RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR. DISAGI, SEMPRE CAUSATI DAI LAVORI, IN ZONA VILLA SPADA SU VIA SALARIA ALTEZZA VIA CORTONA. FREQUENTI I RALLENTAMENTI DAL GRA VERSO IL CENTRO CITTÀ. ALL’ESQUILINO IN PROGRAMMA QUESTA SERA “UNA CITTÀ A MISURA DEI BAMBINI”. PER LA 14^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, CHIUSA VIA NINO BIXIO TRA VIA CONTE VERDE E VIA EMANUELE FILIBERTO DALLE 19:00 ALLE 20:00. DOMANI, SABATO 8 GIUGNO, IN PIAZZA SAN PIETRO È IN PROGRAMMA LA VEGLIA DI PENTECOSTE A PARTIRE DALLE 18:00. ALLE 21:30 È PREVISTO INOLTRE IL RADUNO DEI FEDELI IN VIA DELLA CONCILIAZIONE PER LA PROCESSIONE DELLA ...

