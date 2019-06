Roma in campo per lotta alla dipendenza da gioco d’azzardo

De Rossi dice addio alla Roma - lacrime in campo e sugli spalti : si commuovono anche Totti e Bruno Conti [FOTO E VIDEO] : 1/8 ...

Roma - Claudio Ranieri e la passerella per De Rossi : “in campo dal 1° minuto con la sua fascia! : Roma, Claudio Ranieri ha parlato dell’utilizzo che ha deciso di fare di Daniele De Rossi nell’ultima gara da giallorosso “Mi auguro che ci sia l’atmosfera che Daniele merita. Vedere lo stadio ricolmo d’amore per lui, deve essere una festa per Daniele per quello che ha dato alla Roma e per come lo ha dato. Mi aspetto una cosa positiva per lui al 100%. Giocherà dal 1′ con la sua fascia e credo che meriti ...

Roma. Calcio solidale : in Campidoglio l’evento conclusivo di Giovani in campo : Si è tenuto nella Sala della Protomoteca in Campidoglio l’evento conclusivo del progetto “Giovani in campo, sperimentazione di Calcio solidale

Sassuolo-Roma - individuati i tifosi che lanciarono fumogeni in campo : rischiano il Daspo : Sono stati individuati i due tifosi che hanno lanciato in campo due fumogeni al 28° e al 31° minuto del primo tempo sabato scorso al Mapei Stadium di Reggio Emilia durante il match Sassuolo-Roma. I due autori del gesto – situati in curva nord, nel settore ospiti dello stadio – nonostante fossero parzialmente coperti da un cappellino e da una sciarpa fino a coprire il naso, sono stati scovati dalla questura grazie al potente ...

Roma - contro il Parma in campo con la nuova maglia : Roma maglia 2019 2020 – Daniele De Rossi si prepara all’ultima gara con la maglia della Roma. Un match che disputerà indossando la nuova divisa da gioco del club, che sarà dunque utilizzata domenica alle 20.30 contro il Parma, nell’ultima partita del campionato di Serie A. La maglia è decorata con dei fulmini, che riprendono […] L'articolo Roma, contro il Parma in campo con la nuova maglia è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse : Roma favorita sul campo del Sassuolo : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse per le partite della 37giornata di campionato e in programma oggi 18 maggio 2019.

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Forfait di Roger Federer e Naomi Osaka - Schwartzman travolge Nishikori in campo : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale con Nadal - Federer e Djokovic. Forfait Osaka - Bertens in semifinale. Schwartzman e Nishikori in campo : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : tutti gli azzurri in campo oggi (lunedì 13 maggio). Orari e tv. Tocca a Fognini - Sinner e Cecchinato : Prepariamoci a gustarci un super giovedì 16 maggio agli Internazionali d’Italia di tennis. Sui campi del foro italico di Roma andrà in scena una giornata decisamente particolare in cui andranno in scena nello stesso giorno il secondo turno e gli ottavi di finale, per via della pioggia che ha caratterizzato tutta la giornata di ieri. Uno spettacolo in due atti nel quale ad essere protagonisti saranno tre italiani: Fabio Fognini, opposto a ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : tutti gli azzurri in campo oggi (mercoledì 15 maggio). Orari e tv. Tocca a Federer e Fognini : Quarta giornata degli Internazionali d’Italia 2019 in arrivo al Foro Italico di Roma, e sarà un giorno particolarmente pieno, quello in programma sui campi della Capitale. Tre gli italiani in campo: Fabio Fognini affronta, nel terzo match sul Grandstand, il moldavo Radu Albot nel tentativo di continuare la difesa dei quarti di finale raggiunti un anno fa; Jannik Sinner si prende la scena sul Pietrangeli come quarto incontro contro il greco ...

Palazzo occupato a Roma - in campo i frati francescani : "Se è illegale aiutare bambini e poveri che soffrono - arrestateci tutti" : Da Assisi fanno sapere: "Se è fuorilegge quello che ha fatto Krajewski compiendo un gesto di umanità dettato dal cuore e da quanto dice il Vangelo, allora diteci cosa è legale?". Pronte le tessere onorarie dell'associazione per il Papa e per padre Konrad. E il giurista...

Roma - le ultime dal campo : buone notizie per Pellegrini : Nel giorno in cui a Roma non si parla d’altro fuorché dell’inaspettato addio di De Rossi, i giallorossi hanno ripreso a lavorare dopo la vittoria di domenica sera contro la Juventus. C’è da preparare la trasferta in casa del Sassuolo sperando di poter rimanere aggrappati al treno Champions fino all’ultima giornata. Ranieri ha diviso la squadra in due gruppi, solo un leggero defaticante per chi ha giocato due giorni ...