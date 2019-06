Probabile scambio sull' asse Manchester - Juve tra Danilo e Cancelo

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Lantus non ha ancora annunciato chi sarà la nuova guida tecnica perché i candidati designati sarebbero tutti sotto contratto. Il profilo più accreditato per occupare la panchina bianconera sarebbe stato individuato in Maurizio Sarri, il cui agente Fali Ramadani al momento starebbe trattando con il Chelsea per ottenere la rescissione cercando di evitare il pagamento di 6 milioni da parte della dirigenza bianconera. L’attesa è destinata a protrarsi, ma ciò non impedisce a Fabio Paratici di sondare il terreno per alcuni profili che potrebbero essere adatti al sistema di gioco del tecnico in pectore. Joao verso la cessione Il gioco di Sarri sgorga dalle fasce, per cui occorrono terzini ad hoc e Joaonon sembrerebbe essere la pedina adatta. Il portoghese, acquistato la scorsa estate per 40 milioni di euro dal Valencia, non ha soddisfatto neanche Allegri, ma sul suo talento non ...

LoSceiccoRos : @scar15385 @AdamSic58 @123dave_ Secondo me la soluzione piu probabile é che faccia 1 anno Reina titolare con Plizza… - loscugnizzo76 : RT @loscugnizzo76: #sscnapoli su #Lukaku Si lavora su uno scambio #MarioRui e #verdi per #belotti Se tutto va in porto probabile cession… - loscugnizzo76 : #sscnapoli su #Lukaku Si lavora su uno scambio #MarioRui e #verdi per #belotti Se tutto va in porto probabile ce… -