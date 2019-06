Mediaset accelera sulla Spagna Berlusconi jr stringe sul polo tv

affaritaliani

(Di venerdì 7 giugno 2019) Da alcuni giorni come scritto anche da Affaritaliani.it, circola nella City milanese l'ipotesi che il prossimo step per la creazione del maxitelevisivo europeo voluto da Piersilvioe che ha messo nel mirino la tedesca Prosieben di cui il Biscione ha comprato il 9,6% del capitale passi attraversoEspana. Ora le indiscrezioni parlano infatti di un vasto piano di riacquisto delle quote di minoranza della controllata spagnola quotata alla Borsa di Madrid, di cui Cologno Monzese ha in pancia il 55% del capitale, incorporazione a cui seguirebbe un delisting. Segui su affaritaliani.it

