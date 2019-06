Lost Words | Beyond the Page arriverà anche su Nintendo Switch

gamerbrain

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’editore Modus Games e lo sviluppatore Sketchbook Games annunciano oggi che il tanto lodato e attesothesarà disponibile a dicembre per, PlayStation 4, Xbox One e Steam. Il nuovo trailer pubblicato oggi illustra lo sfondo bellissimo e vibrante in cui è incastonata la bellissima storia di una giovane aspirante scrittrice e un mondo fantasy in cui le parole posseggono un immenso potere. Ideato dalla rinomata scrittrice Rhianna Pratchett,theè un’appassionante avventura immersa in una toccante e strutturata meta-narrativa che esplora temi quali amore, relazioni, perdite e dolore. Il titolo ha già vinto più di una dozzina di riconoscimenti e premi lungo il suo periodo di sviluppo, tra cui “Miglior gioco indie” al Game Connection di Parigi, lo ...

