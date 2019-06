Jova Beach Party | 7 nuove canzoni per Jovanotti in un Ep

Jova Beach Party - Jovanotti tra spensieratezza - erotismo e carica prova a salvarci dai tormentoni : Nel bel mezzo del tornado dei tormentoni estivi, ne escono ormai almeno due a settimana rischiando una overdose senza ritorno, ecco che due grandi artisti fanno due incursione dal nulla, a sorpresa. Prima Elisa che torna a cantare solo in inglese con l’incantevole Ep “Secret Diaries”, poi Lorenzo Jovanotti che ad un mese dalla partenza del suo mega Party in 15 spiagge italiane , sforna anche lui un altro Ep “Jova Beach Party”. Insomma una ...

Beach Tour sotto accusa : "I concerti di Jovanotti minacciano specie volatili" - : Francesca Bernasconi Proteste contro il concerto a Lido degli Estensi: "Su quelle spiagge nidifica il fratino, la gente schiaccerebbe i nidi e i pulcini" Il Jova Beach Party è ancora al centro delle polemiche. Dopo l'attacco di Reinhold Messner, contro il concerto a Plan de Corones, in Alto Adige, ora a finire sotto accusa è la tappa del concerto a Lido degli Estensi. Al centro delle polemiche degli ambientalisti, questa volta è ...

Nuova e-208 partner del Jova Beach PARTY : Peugeot guarda alla mobilità del futuro e guida la transizione energetica con un la protagonista del processo di elettrificazione della propria gamma, sotto il concetto dell’#UnboringTheFuture: Nuova e-208, 100% elettrica, è la dimostrazione reale di questo grande cambiamento che farà evolvere la mobilità. PEUGEOT continua a lavorare fortemente nella direzione della salvaguardia del pianeta e […] L'articolo Nuova e-208 partner del JOVA ...

Jovanotti - Legambiente contro il suo Beach Party al Lido degli Estensi : “È una minaccia per il fratino” : Dopo che la tappa a Torre Flavia, sul litorale laziale, era stata spostata nel gennaio scorso al Lido degli Estensi di Cerveteri sembrava che per i Jova Beach Party fosse ormai tutto a posto. E invece gli ambientalisti si sono scagliati ancora contro Jovanotti e il suo tour estivo e a far discutere è proprio la nuova location ferrarese. Secondo Legambiente infatti, il concerto in programma il prossimo 20 agosto sarebbe una minaccia per il ...

Ancora polemiche sul Jova Beach Party - la richiesta di Legambiente Delta del Po : “Spostate la data a Lido degli Estensi” : Non accennano a placarsi le polemiche sul Jova Beach Party, tour nelle spiagge che Jovanotti avvierà dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro e che continuerà fino alla fine del mese di agosto. Dopo lo spostamento della data prevista a Ladispoli, presso Torre Flavia, per dirottarla al Lido degli Estensi di Cerveteri, sembrava che si fossero risolti i problemi di natura ambientale che hanno comportato anche lo spostamento della data di Fermo, e ...

Havaianas al fianco di Jovanotti per un’estate di fuoco col Jova Beach Party [GALLERY] : Il brand annuncia la sponsorizzazione dell’evento dell’anno in Italia con un progetto che racconta l’energia dell’estate e del sole come stile di vita, tra musica, colori e divertimento in riva al mare Havaianas, l’iconico e leggendario brand di flip flop in gomma nate in Brasile nel 1962, sarà uno degli sponsor ufficiali del Jova Beach Party. L’annuncio segna un vero e proprio ritorno alle origini, al mare e alla spiaggia come simboli ...

Jovanotti all’Università Statale di Milano per un workshop sull’innovativo Jova Beach Party (video) : Jovanotti all'Università Statale di Milano per un workshop sul Jova Beach Party a cura delle 6 università milanesi che hanno realizzato studi sulla sua innovativa tournée. Nella mattinata di oggi, sono intervenuti 6 docenti appartenenti all'Università degli Studi Statale di Milano, allo Iulm, al Politecnico di Milano, all'Università Bicocca, all'Università Bocconi e all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ogni docente si è occupato di ...

