Ivrea | tre ladri assaltano una tabaccheria | il titolare spara e ne uccide uno Si sta

(Di venerdì 7 giugno 2019) Trehanno provato ad assaltare unae il, che abita sopra il locale, è uscito con la pistola. L’uomo, dopo aver avuto breve colluttazione con i malviventi, avrebbeto almeno sette colpi,ndo uno dei. I due complici sono riusciti a fuggire. È successo nella notte a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di. La vittima, originaria della Moldavia, era già morta prima dell’arrivo dell’ambulanza. Il tabaccaio è stato interrogato in Procura e nei suoi confronti, per ora, non sono stati presi provvedimenti. Potrebbe beneficiare della nuova legge sulla legittima difesa. La polizia sta indagando per trovare i complici e fare luce sullatoria. Davanti allaè stato trovato un piede di porco. L'articolo, treuna: ile neuno. Si sta valutando la ...

