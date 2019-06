Giornata degli Oceani | stop alla pesca a strascico nel Canale di Otranto

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Istituire una zona di restrizioneneldi, applicando le stesse misure adottate nella Fossa di Pomo in Adriatico neldi, visto i risultati positivi ottenuti. E’ l’appello che nellamondialelancia al governo la campagna internazionale Adriatic Recovery Project, coordinata da MedreAct. Non sono solo i ricercatori, ma itori a toccare con mano gli effetti positivi nella Fossa di Pomo, interdettapoco meno di due anni fa; si riscontra infatti un forte aumento della biomassa di specie ittiche come il nasello, tra le piu’ sovrasfruttate in tutto il Mediterraneo. Chiudere la zona deldi, spiega MedreAct, e’ molto importante per salvaguardare la sua biodiversita’ e per le particolari caratteristiche che influenzano le dinamiche della circolazione delle acque e ...

