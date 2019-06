Foggia | tunisino semina il caos in questura

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Fermato dopo una rissa, lo straniero ha minacciato gli agenti, per poi esibirsi in gesti autolesionistici. Salvato dagli uomini in divisa, ha successivamente tentato di corromperne uno, minacciato di morte dopo il netto rifiuto Federico Garau  Luoghi:

